Сервис для работы с фрилансерами Solar Staff с января 2025 года будет удерживать НДФЛ с выплат физлицам на российские карты

Он сам переведёт деньги налоговой и отчитается перед ней.Solar Staff будет удерживать НДФЛ с доходов исполнителей-физлиц, которые выводят деньги на российские карты.Изменения не коснутся Mellow, иностранной части бизнеса, которую сервис выделил в отдельную компанию. Резидентство никак не влияет — налог будут удерживать со всех переводов на карты российских банков.Деньги спишут при выводе их на карту. Если фрилансер получает в год меньше 2,4 млн рублей, налог составит 13%. Дальше — по новой прогрессивной шкале налогообложения: от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, больше 50 млн — 22%. Налог взимается с превышения над заданным порогом.Например: исполнитель получил 100 тысяч рублей. Он решил вывести деньги на российскую карту — тогда Solar Staff удержит 13 тысяч рублей, а на карту поступит 87 тысяч рублей.Раньше физлица должны были самостоятельно подавать декларацию и уплачивать налоги либо могли попросить сервис помочь им с этим. Теперь удержание налога будет обязательным.Компания объясняет: по закону иностранные компании — а выплаты проходят через зарубежную FRWD Limited — должны стать налоговыми агентами для своих подрядчиков.Solar Staff будет перечислять удержанный налог в ФНС и отчитываться перед налоговой четыре раза в год. С февраля-марта в личном кабинете на сайте ФНС можно будет увидеть справку о налогах. Плательщиком в ней будет указана иностранная компания.ИП и самозанятых изменения не касаются — они платят налоги самостоятельно.#новости #solarstaff
деду на орехи
Изменения не коснутся Mellow, иностранной части бизнеса, которую сервис выделил в отдельную компанию. Резидентство никак не влияет — налог будут удерживать со всех переводов на карты российских банков.
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То есть я правильно понимаю, что если человек живет за рубежом, то он заплатит налог там, и еще раз просто при выводе на рублевую карту? Двойное налогообложение будет?
работаешь с заказчиком из рф (а иначе зачем карту рф под платеж подставлять) - значит твой заказчик таким платежом скорее всего уменьшил налогооблагаемую базу у себя. а раз где-то она уменьшилась - значит где-то она увеличилась.
В бюджет какого субъекта федерации будет перечисляться этот налог только? Того, в котором ИНН зарегистрирован?
я думал все фрилансеры уже давно как самозанятые оформлены или ИП, в зависимости от дохода.