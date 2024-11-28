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Евгения Евсеева
Деньги

Сервис для работы с фрилансерами Solar Staff с января 2025 года будет удерживать НДФЛ с выплат физлицам на российские карты

Он сам переведёт деньги налоговой и отчитается перед ней.

  • Solar Staff будет удерживать НДФЛ с доходов исполнителей-физлиц, которые выводят деньги на российские карты.
  • Изменения не коснутся Mellow, иностранной части бизнеса, которую сервис выделил в отдельную компанию. Резидентство никак не влияет — налог будут удерживать со всех переводов на карты российских банков.
  • Деньги спишут при выводе их на карту. Если фрилансер получает в год меньше 2,4 млн рублей, налог составит 13%. Дальше — по новой прогрессивной шкале налогообложения: от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, больше 50 млн — 22%. Налог взимается с превышения над заданным порогом.

Например: исполнитель получил 100 тысяч рублей. Он решил вывести деньги на российскую карту — тогда Solar Staff удержит 13 тысяч рублей, а на карту поступит 87 тысяч рублей.

  • Раньше физлица должны были самостоятельно подавать декларацию и уплачивать налоги либо могли попросить сервис помочь им с этим. Теперь удержание налога будет обязательным.
  • Компания объясняет: по закону иностранные компании — а выплаты проходят через зарубежную FRWD Limited — должны стать налоговыми агентами для своих подрядчиков.
  • Solar Staff будет перечислять удержанный налог в ФНС и отчитываться перед налоговой четыре раза в год. С февраля-марта в личном кабинете на сайте ФНС можно будет увидеть справку о налогах. Плательщиком в ней будет указана иностранная компания.
  • ИП и самозанятых изменения не касаются — они платят налоги самостоятельно.

#новости #solarstaff

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8 комментариев
Zloy Marketolog

деду на орехи

4
Ответить
Sergey Grigorov

Изменения не коснутся Mellow, иностранной части бизнеса, которую сервис выделил в отдельную компанию. Резидентство никак не влияет — налог будут удерживать со всех переводов на карты российских банков.

——

То есть я правильно понимаю, что если человек живет за рубежом, то он заплатит налог там, и еще раз просто при выводе на рублевую карту? Двойное налогообложение будет?

2
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Sergey Stepanchenko

работаешь с заказчиком из рф (а иначе зачем карту рф под платеж подставлять) - значит твой заказчик таким платежом скорее всего уменьшил налогооблагаемую базу у себя. а раз где-то она уменьшилась - значит где-то она увеличилась.

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Edo Defor

В бюджет какого субъекта федерации будет перечисляться этот налог только? Того, в котором ИНН зарегистрирован?

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Владимир Бугорков

я думал все фрилансеры уже давно как самозанятые оформлены или ИП, в зависимости от дохода.

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