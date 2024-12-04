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Евгения Евсеева
Деньги

«Т-Банк» запустил сервис защиты «близких людей» от мошенников

Он позволяет проверять операции «подопечного» клиента и подтверждать или отклонять их.

  • Банк запустил сервис «Защита близких», сообщили в компании. С помощью него можно стать «доверенным лицом» другого клиента и проверять операции, которые тот мог бы совершить под влиянием мошенников. Например — переводы на незнакомые реквизиты, взятия кредитов и досрочное закрытие вкладов.
«Т-Банк» запустил сервис защиты «близких людей» от мошенников
  • На проверку будут отправлять только операции, попадающие под определённые рисковые условия, — остальные действия доверенному лицу не видны.
  • Сервис работает так: в случае «подозрительного» перевода банк пришлёт SMS или push-уведомление. В течение суток нужно подтвердить операцию — иначе её отклонят. Кроме того, доверенное лицо может установить для «подзащитного» лимит на переводы — тогда на проверку будут отправляться все операции выше этой суммы.
  • Чтобы стать доверенным лицом, нужно отправить приглашение клиенту: это можно сделать в разделе «Ещё» → «Безопасность» → «Защита близких». «Подопечный» должен принять приглашение, тогда в разделе будут отображаться операции, которые нужно подтвердить.
  • «Защита близких» доступна клиентам банка бесплатно. Сервис предназначен в первую очередь для людей старшего возраста, «которые более уязвимы перед методами социальной инженерии мошенников», и подростков, говорят в банке.
  • Если «подзащитный» решит отключить сервис, включится период «охлаждения» — доверенное лицо получит уведомление об отключении и некоторое время ему будут приходить заявки на подтверждение переводов.

#новости #тбанк

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11
35 комментариев
Иван Иванов

Тиньков, создайте пжл сервис позволяющий физ лицам подписывать договора между собой по ЭЦП (например при заключении договоров аренды квартиры).

6
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Т-Банк

Спасибо за идею! Передали ее в нужные руки.

4
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Микс из мусоровоза

Пока правовой базы не будет под это, это не будет работать раз. Второе никто не будет заморачиваться какие то подписи делать, платить за это, когда проще на бумаге и дешевле. А делать эту тему ради одного человека, ну такое…

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Вадим Д.

Вот бы государство запустило такой сервис.

3
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Микс из мусоровоза

Не понимаю, номера из ру сегмента. Вычислить владельцев и посадить показательно на 10 лет. В чем проблема?

1
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Ракс

Бот Вадим создал новый аккаунт?
Ничего, и тебя заблокируем.

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буква Ю

боюсь, что гос-ву это не выгодно

1
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