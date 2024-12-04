«Т-Банк» запустил сервис защиты «близких людей» от мошенников

Он позволяет проверять операции «подопечного» клиента и подтверждать или отклонять их.Банк запустил сервис «Защита близких», сообщили в компании. С помощью него можно стать «доверенным лицом» другого клиента и проверять операции, которые тот мог бы совершить под влиянием мошенников. Например — переводы на незнакомые реквизиты, взятия кредитов и досрочное закрытие вкладов.На проверку будут отправлять только операции, попадающие под определённые рисковые условия, — остальные действия доверенному лицу не видны.Сервис работает так: в случае «подозрительного» перевода банк пришлёт SMS или push-уведомление. В течение суток нужно подтвердить операцию — иначе её отклонят. Кроме того, доверенное лицо может установить для «подзащитного» лимит на переводы — тогда на проверку будут отправляться все операции выше этой суммы.Чтобы стать доверенным лицом, нужно отправить приглашение клиенту: это можно сделать в разделе «Ещё» → «Безопасность» → «Защита близких». «Подопечный» должен принять приглашение, тогда в разделе будут отображаться операции, которые нужно подтвердить.«Защита близких» доступна клиентам банка бесплатно. Сервис предназначен в первую очередь для людей старшего возраста, «которые более уязвимы перед методами социальной инженерии мошенников», и подростков, говорят в банке. Если «подзащитный» решит отключить сервис, включится период «охлаждения» — доверенное лицо получит уведомление об отключении и некоторое время ему будут приходить заявки на подтверждение переводов.#новости #тбанк
Тиньков, создайте пжл сервис позволяющий физ лицам подписывать договора между собой по ЭЦП (например при заключении договоров аренды квартиры).
Спасибо за идею! Передали ее в нужные руки.
Пока правовой базы не будет под это, это не будет работать раз. Второе никто не будет заморачиваться какие то подписи делать, платить за это, когда проще на бумаге и дешевле. А делать эту тему ради одного человека, ну такое…
Вот бы государство запустило такой сервис.
Не понимаю, номера из ру сегмента. Вычислить владельцев и посадить показательно на 10 лет. В чем проблема?
Бот Вадим создал новый аккаунт?
Ничего, и тебя заблокируем.
боюсь, что гос-ву это не выгодно