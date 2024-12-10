Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
AI
Маркетплейсы
Образование
Карьера
Дизайн
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

«Сбер» открыл сервис оплаты по биометрии клиентам сторонних банков

До этого он был доступен только клиентам «Сбера».

  • Теперь им могут пользоваться граждане России старше 18 лет, вне зависимости от того, какие банковские карты у них есть, сообщает компания.
  • Чтобы оплачивать покупки по биометрии, нужно авторизоваться в «Сбер ID», привязать нужную карту, создать код безопасности для подтверждения покупок и сдать биометрию.
  • Сервис оплаты с помощью биометрии «Сбер» начал развивать в 2023 году. Сейчас такой способ поддерживают больше 750 тысяч терминалов, а до конца 2024 года их число достигнет 1 млн. По собственным данным банка, количество активных пользователей составляет 1 млн человек.
  • В сентябре 2024 года «Сбер» разрешил своим клиентам оплачивать покупки по биометрии с карт сторонних банков.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2F75.ru%2Fnews%2F339958&postId=1700869" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">пресс-служба Читинского отделения «Сбера»</a>
Источник: пресс-служба Читинского отделения «Сбера»
  • Альтернативный сервис по использовании биометрии для оплаты разрабатывают ЦБ и НСПК.

#новости #сбер #биометрия

88
33
37 комментариев
Камиль Харисян

Когда ждать сливов биометрии и тг бота, для отслеживания всех адресов обитания человека по фото? А то химера с полными данными фнс и выездами заграницу уже не удивляет

15
1
Ответить
Alexey Remizov

Вы голливудских фильмов насмотрелись. А местоположение можно по биллингу сотового оператора отследить

Ответить
Максим Исаев

Вы что со слитой биометрией делать будете? Поиск по фото, боюсь, не прокатит

Ответить
Alex Melnikoff

и фиг поменяешь пр утечке

Ответить
Микс из мусоровоза

Зато харя гражданина/призывника будет сохранена для особых случаев

Ответить
Бот ЦИПсО #66213

Люди, видимо, думают, что им государство пластическую операцию на лице оплатит в таком случае. И на отпечатках пальцев тоже.

Ответить
Сергей Буров

еще нет?

Ответить