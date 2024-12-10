«Сбер» открыл сервис оплаты по биометрии клиентам сторонних банков

До этого он был доступен только клиентам «Сбера».Теперь им могут пользоваться граждане России старше 18 лет, вне зависимости от того, какие банковские карты у них есть, сообщает компания.Чтобы оплачивать покупки по биометрии, нужно авторизоваться в «Сбер ID», привязать нужную карту, создать код безопасности для подтверждения покупок и сдать биометрию.Сервис оплаты с помощью биометрии «Сбер» начал развивать в 2023 году. Сейчас такой способ поддерживают больше 750 тысяч терминалов, а до конца 2024 года их число достигнет 1 млн. По собственным данным банка, количество активных пользователей составляет 1 млн человек.В сентябре 2024 года «Сбер» разрешил своим клиентам оплачивать покупки по биометрии с карт сторонних банков.Источник: пресс-служба Читинского отделения «Сбера»Альтернативный сервис по использовании биометрии для оплаты разрабатывают ЦБ и НСПК.#новости #сбер #биометрия
Когда ждать сливов биометрии и тг бота, для отслеживания всех адресов обитания человека по фото? А то химера с полными данными фнс и выездами заграницу уже не удивляет
Вы голливудских фильмов насмотрелись. А местоположение можно по биллингу сотового оператора отследить
Вы что со слитой биометрией делать будете? Поиск по фото, боюсь, не прокатит
и фиг поменяешь пр утечке
Зато харя гражданина/призывника будет сохранена для особых случаев
Люди, видимо, думают, что им государство пластическую операцию на лице оплатит в таком случае. И на отпечатках пальцев тоже.
еще нет?