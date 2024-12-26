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Артур Томилко
Деньги

ЦБ отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»

Он занимал 168 место по величине активов в российской банковской системе.

  • ЦБ принял решение после внеплановой проверки, во время которой выявил крупную недостачу наличных в хранилище банка. Регулятор также отметил, что в течение года неоднократно применял к «Гарант-Инвесту» меры, включая ограничения на привлечение денег вкладчиков, поскольку банк нарушал требования законодательства.
  • ЦБ приостановил полномочия исполнительных органов «Гарант-Инвеста» и передал функции временной администрации Агентству страхования вкладов (АСВ). Вклады до 1,4 млн рублей вернут клиентам в полном объёме. Выплаты планируют начать «не позднее 9 января 2025 года» через сайт АСВ или Госуслуги.
  • Информацию о проводившихся «Гарант-Инвестом» подозрительных операциях регулятор направит в правоохранительные органы.
Фото РБК
Фото РБК
  • «Гарант Инвест» получил лицензию ЦБ в 1993 году. Банк специализировался на обслуживании частных и корпоративных клиентов и private banking. По размеру активов он занимал 168 место в российской банковской системе.

#новости #цб

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46 комментариев
Лимонадный Джо

Ждем отзыва лицензии у цб

12
2
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d3n.z3l
8
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Куртуазный маньерист

Запрещено запрещать!
Администрация

4
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d3n.z3l
1
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Егор Егоров

«Кто ж его посадит? Он-же памятник!» ?

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Тёма Лютый

Раз отозвал - значит, есть за что

8
4
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d3n.z3l
9
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