ЦБ отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»

Он занимал 168 место по величине активов в российской банковской системе.ЦБ принял решение после внеплановой проверки, во время которой выявил крупную недостачу наличных в хранилище банка. Регулятор также отметил, что в течение года неоднократно применял к «Гарант-Инвесту» меры, включая ограничения на привлечение денег вкладчиков, поскольку банк нарушал требования законодательства.ЦБ приостановил полномочия исполнительных органов «Гарант-Инвеста» и передал функции временной администрации Агентству страхования вкладов (АСВ). Вклады до 1,4 млн рублей вернут клиентам в полном объёме. Выплаты планируют начать «не позднее 9 января 2025 года» через сайт АСВ или Госуслуги. Информацию о проводившихся «Гарант-Инвестом» подозрительных операциях регулятор направит в правоохранительные органы.Фото РБК«Гарант Инвест» получил лицензию ЦБ в 1993 году. Банк специализировался на обслуживании частных и корпоративных клиентов и private banking. По размеру активов он занимал 168 место в российской банковской системе.#новости #цб
Ждем отзыва лицензии у цб
Запрещено запрещать!
Администрация
«Кто ж его посадит? Он-же памятник!» ?
Раз отозвал - значит, есть за что