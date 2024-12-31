Посольство Казахстана в России приостановило выдачу иностранцам ИИН

В связи с завершением пилотного проекта.Посольство Казахстана в России сообщило, что выдача индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранцам временно приостановлена с 1 января 2025 года.Дипмиссия разместит дополнительную информацию относительно ИИН позднее.ИИН — уникальный номер, который в Казахстане присваивается физлицам. Иностранцам он нужен, в частности, для открытия банковской карты.В апреле 2024 года власти Казахстана согласовали пилотный проект, который позволил иностранцам получать ИИН в 96 посольствах и консульствах страны за границей, в том числе в России. Срок действия пилота — с 13 апреля по 31 декабря 2024 года.Получить ИИН иностранцы могут также в Центре обслуживания населения Казахстана лично или через доверенное лицо.Издание «Курсив» со ссылкой на председателя комитета миграционной службы МВД Аслана Аталыкова пишет, что в 2024 году ИИН оформили 435,4 тысячи иностранных граждан по сравнению с 378 тысячами годом ранее. По количеству получателей лидировали россияне — 233 тысячи ИИН.#новости #казахстан
Ожидается повышенное количество комментариев о «братушках» и «ударах в псину»
В апреле 2024 года власти Казахстана согласовали пилотный проект, который позволил иностранцам получать ИИН в 96 посольствах и консульствах страны за границей, в том числе в России. Срок действия пилота — с 13 апреля по 31 декабря 2024 года.Но если внимательно прочитать весь текст, то понимаешь, что ничего, собственно, и не произошло.
"Завершился пилотный проект по выдаче ИИН россиянам через посольства и консульства" - звучит недостаточно провокационно.
Эти комментаторы сейчас с вами, в одной комнате?
First пошла
Вы дождались!
пилотный проект
читаем внимательно