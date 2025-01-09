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Артур Томилко
Деньги

Брокер «Финам» с 13 января 2025 года увеличит комиссию за вывод долларов, евро и тенге до 3%

А также введёт дополнительную плату за обработку поручений.

  • «Финам» разослал клиентам уведомление об изменении условий вечером 9 января 2025 года. С сообщением ознакомились «РБК Инвестиции».
  • С 13 января 2025 года комиссия за вывод долларов, евро и тенге с брокерских счетов на банковские составит 3%. За пополнение брокерского счёта в тенге также будет взиматься комиссия в размере 0,2%. Ввод долларов и евро останется бесплатным.
  • Кроме того, «Финам» начнёт взимать комиссию «за обработку поручения на вывод долларов и евро» в сторонние банки. Она составит 0,3% от выводимой суммы, но не менее $30 или €30 и не более $150 или €250, уточнили в поддержке брокера. Обработка поручений на вывод валюты в банк «Финам» останется бесплатной.
  • Пока комиссия за вывод долларов и евро на счёт в сторонний банк составляет 0,3%, но не менее $30 или €30, а также не более $150 или €250. При выводе другой иностранной валюты комиссия составляет 0,07% от выводимой суммы, но не менее суммы, эквивалентной €25, и не более суммы, эквивалентной €100.
  • В начале декабря 2024 года «Финам» отменил комиссию в 5% за вывод юаней с брокерского счёта, которая действовала с сентября. В поддержке пояснили «РБК Инвестициям» что сейчас вывод юаней де-факто возможен только в банк «Финам», но комиссия за такие операции и обработку поручений не взимается.

#новости #финам

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45 комментариев
Alexey V

Рожа не треснет у финама?

12
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Буквоед

Никогда и не был порядочным брокером. Родился на грани скама. Причём, с той стороны грани.

13
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Ярослав

Посмотрим

1
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n.shmelev

Не, не треснет, а вот опухнет точно

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Бот ЦИПсО #66213

Не треснет, наверняка рекордные прибыли получит. Других-то вариантов купить валюту не в подсанкционном банке нет.

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Виктор Легостаев

Рынок всё расставит по местам. Конкуренты не дремлют, и такие комиссии долго не продержатся. Пока буду держать позиции в бумагах, благо дивиденды никто не отменял. А там посмотрим, кто предложит условия получше

4
2
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Усы Фоссы

Такие комиссии долго не продержатся - смешно 🤣

1
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