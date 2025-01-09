Брокер «Финам» с 13 января 2025 года увеличит комиссию за вывод долларов, евро и тенге до 3%

А также введёт дополнительную плату за обработку поручений. «Финам» разослал клиентам уведомление об изменении условий вечером 9 января 2025 года. С сообщением ознакомились «РБК Инвестиции».С 13 января 2025 года комиссия за вывод долларов, евро и тенге с брокерских счетов на банковские составит 3%. За пополнение брокерского счёта в тенге также будет взиматься комиссия в размере 0,2%. Ввод долларов и евро останется бесплатным.Кроме того, «Финам» начнёт взимать комиссию «за обработку поручения на вывод долларов и евро» в сторонние банки. Она составит 0,3% от выводимой суммы, но не менее $30 или €30 и не более $150 или €250, уточнили в поддержке брокера. Обработка поручений на вывод валюты в банк «Финам» останется бесплатной.Пока комиссия за вывод долларов и евро на счёт в сторонний банк составляет 0,3%, но не менее $30 или €30, а также не более $150 или €250. При выводе другой иностранной валюты комиссия составляет 0,07% от выводимой суммы, но не менее суммы, эквивалентной €25, и не более суммы, эквивалентной €100.В начале декабря 2024 года «Финам» отменил комиссию в 5% за вывод юаней с брокерского счёта, которая действовала с сентября. В поддержке пояснили «РБК Инвестициям» что сейчас вывод юаней де-факто возможен только в банк «Финам», но комиссия за такие операции и обработку поручений не взимается.#новости #финам
Рожа не треснет у финама?
Никогда и не был порядочным брокером. Родился на грани скама. Причём, с той стороны грани.
Посмотрим
Не, не треснет, а вот опухнет точно
Не треснет, наверняка рекордные прибыли получит. Других-то вариантов купить валюту не в подсанкционном банке нет.
Рынок всё расставит по местам. Конкуренты не дремлют, и такие комиссии долго не продержатся. Пока буду держать позиции в бумагах, благо дивиденды никто не отменял. А там посмотрим, кто предложит условия получше
Такие комиссии долго не продержатся - смешно 🤣