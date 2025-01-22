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Евгения Евсеева
Деньги

Компания Voyager Technologies, разрабатывающая космическую станцию Starlab, подала заявку на IPO в США

Когда оно пройдёт — неизвестно.

  • Voyager Technologies подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) предварительную заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO), пишет Bloomberg.
  • Сколько акций хочет разместить компания и какой у них будет диапазон цен — неизвестно. Когда проведут IPO — тоже. По словам источников WSJ, Voyager Technologies могут оценить в $2-3 млрд.
  • Раньше компания называлась Voyager Space, но сменила название в январе 2024 года — чтобы обозначить, что она ориентируется не только на космос, но и на оборонную промышленность и нацбезопасность, пишет издание.
  • В 2021 году Voyager Space, её дочерняя компания Nanoracks и Lockheed Martin запустили проект Starlab. В том же году проект получил на запуск $160 млн от NASA.
  • В 2023 году Voyager Space объявила о стратегическом партнёрстве с Airbus. На начальном этапе проект включал надувную среду обитания, разработанную Lockheed Martin, но её решили заменить на металлическую конструкцию, которую построит Airbus. Среди других партнёров — Palantir Technologies, Mitsubishi и MDA Space. За запуск станции на орбиту Земли будет отвечать SpaceX.
Проект станции. Источник: Starlab
Проект станции. Источник: Starlab

#новости #космос #starlab #voyagerthechnologis

1
4
11 комментариев
Иванов Иван

Вот.. а все удивлялись – зачем нам ядерка в космосе нужна..
От таких вот отбиваться.

2
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Boby Fisher

Это какой то кетчунез...

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Карина Викторовна

Это в честь них сняли фильм Вояджер?)

1
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Глеб Быряков

Представляю, как все акции скупит Space X. Вот это будет славно)

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Андрей Комягин

Схемы мутим, бабки крутим…

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new_comment

Какая модель монетизации планируется?

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Nasha Rasha

Пампить стоки?

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