Компания Voyager Technologies, разрабатывающая космическую станцию Starlab, подала заявку на IPO в США

Когда оно пройдёт — неизвестно. Voyager Technologies подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) предварительную заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO), пишет Bloomberg.Сколько акций хочет разместить компания и какой у них будет диапазон цен — неизвестно. Когда проведут IPO — тоже. По словам источников WSJ, Voyager Technologies могут оценить в $2-3 млрд.Раньше компания называлась Voyager Space, но сменила название в январе 2024 года — чтобы обозначить, что она ориентируется не только на космос, но и на оборонную промышленность и нацбезопасность, пишет издание.В 2021 году Voyager Space, её дочерняя компания Nanoracks и Lockheed Martin запустили проект Starlab. В том же году проект получил на запуск $160 млн от NASA.В 2023 году Voyager Space объявила о стратегическом партнёрстве с Airbus. На начальном этапе проект включал надувную среду обитания, разработанную Lockheed Martin, но её решили заменить на металлическую конструкцию, которую построит Airbus. Среди других партнёров — Palantir Technologies, Mitsubishi и MDA Space. За запуск станции на орбиту Земли будет отвечать SpaceX.Проект станции. Источник: Starlab#новости #космос #starlab #voyagerthechnologis
Вот.. а все удивлялись – зачем нам ядерка в космосе нужна..
От таких вот отбиваться.
Это какой то кетчунез...
Это в честь них сняли фильм Вояджер?)
Представляю, как все акции скупит Space X. Вот это будет славно)
Схемы мутим, бабки крутим…
Какая модель монетизации планируется?
Пампить стоки?