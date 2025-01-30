Отчёт Microsoft за квартал: выручка выросла до $69,6 млрд, около $13 млрд принёс ИИ

На облачные сервисы приходится около трети выручки.Общая выручка за второй квартал финансового 2025 года выросла на 12,3% год к году и составила $69,6 млрд — это выше прогнозов аналитиков, которые ожидали $68,78 млрд, пишет CNBC.Чистая прибыль увеличилась на 10% год к году — до $24,1 млрд.Выручка от подразделения Intelligent Cloud, куда входят облачные сервисы Azure, GitHub, Windows Server, Visual Studio и другие, составила $25,5 млрд. Выручка от ИИ, который также входит в это направление, — $13 млрд. Что считается выручкой от ИИ — не уточняют.Ещё $29,4 млрд за квартал принесло подразделение Productivity and Business Processes. Сюда входят подписки на Office 365, в том числе и версию с Copilot, LinkedIn и другое.Оставшаяся часть выручки пришлась на More Personal Computing — сюда входят продажи лицензионных продуктов Windows, устройств Surface, игр и услуг для Xbox и самих консолей. Она составила $14,7 млрд. #новости
Выручка ничего такая) Ну молодцы, а что, вовремя и успешно внедрили модные технологии и получили то, чего хотели. Все честно. Главное продолжать держать хватку.
Дорого богато
Ну ничего, теперь, по примеру с DeepSeek можно меньше инвестировать в ИИ, а работать он будет только лучше.
Сокращай расходы, повышай прибыль! Китайцы всех научат.
Они отдельно выделили рост выручки от ИИ (еще не факт, что это так), чтобы на хайпе разогнать свои акции...
Интересно, если есть ИИ для простолюдинов. Есть наверно и ИИ для избранных, у которого другие возможности, например как все бабки мира удерживать)))
А как два или три таких ИИ будут делить все бабки мира между собой?