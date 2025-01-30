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Евгения Евсеева
Деньги

Отчёт Microsoft за квартал: выручка выросла до $69,6 млрд, около $13 млрд принёс ИИ

На облачные сервисы приходится около трети выручки.

  • Общая выручка за второй квартал финансового 2025 года выросла на 12,3% год к году и составила $69,6 млрд — это выше прогнозов аналитиков, которые ожидали $68,78 млрд, пишет CNBC.
  • Чистая прибыль увеличилась на 10% год к году — до $24,1 млрд.
  • Выручка от подразделения Intelligent Cloud, куда входят облачные сервисы Azure, GitHub, Windows Server, Visual Studio и другие, составила $25,5 млрд. Выручка от ИИ, который также входит в это направление, — $13 млрд. Что считается выручкой от ИИ — не уточняют.
  • Ещё $29,4 млрд за квартал принесло подразделение Productivity and Business Processes. Сюда входят подписки на Office 365, в том числе и версию с Copilot, LinkedIn и другое.
  • Оставшаяся часть выручки пришлась на More Personal Computing — сюда входят продажи лицензионных продуктов Windows, устройств Surface, игр и услуг для Xbox и самих консолей. Она составила $14,7 млрд.

#новости

7
16 комментариев
Владимир Прохоров

Выручка ничего такая) Ну молодцы, а что, вовремя и успешно внедрили модные технологии и получили то, чего хотели. Все честно. Главное продолжать держать хватку.

5
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Денис

Дорого богато

1
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Вадим Д.

Ну ничего, теперь, по примеру с DeepSeek можно меньше инвестировать в ИИ, а работать он будет только лучше.
Сокращай расходы, повышай прибыль! Китайцы всех научат.

2
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Денис Демидов

Они отдельно выделили рост выручки от ИИ (еще не факт, что это так), чтобы на хайпе разогнать свои акции...

2
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RustyPC

Интересно, если есть ИИ для простолюдинов. Есть наверно и ИИ для избранных, у которого другие возможности, например как все бабки мира удерживать)))

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Франсиско Пухольс

А как два или три таких ИИ будут делить все бабки мира между собой?

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