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Артур Томилко
Деньги

Россия и ОАЭ подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Оно вступит в силу с 1 января 2026 года после ратификации обеими странами.

  • О подписании сообщили в российском Минфине, передаёт «Интерфакс». Соглашение распространяется на подоходный и корпоративный налоги в ОАЭ, а также налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество организаций и физлиц в России.
  • Документ должен способствовать «стимулированию торговли, росту взаимных инвестиций, созданию благоприятной среды для работы бизнеса и граждан», завил глава ведомствам Антон Силуанов.
  • Ставка налога на доходы от дивидендов, процентов и роялти составит 10%, отмечали в Минфине при подготовке к подписанию соглашения в январе 2025 года.
  • Пока между странами действует редакция соглашения от 2011 года, по которой налоговые льготы предусмотрены только для госучреждений, а также организаций с госучастием и суверенных фондов.

#новости #россия #оаэ #налогообложение

9
16 комментариев
Альвар

Очень хорошо. Цены теперь снизятся?

4
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Татьяна

💯

3
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Игорь Рустин

Да вот как то я в этом очень сильно сомневаюсь, скорее всего они не так быстро будут повышать, а вот о снижении вроде речи нигде не идет

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