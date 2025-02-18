РСПП предложил ввести семейное налогообложение и индексировать пороги доходов для начисления НДФЛ

К примеру, если по индексу-дефлятору цены выросли на 9%, шкала НДФЛ изменится так: ставка в 13% будет применяться на доходы до 2,616 млн рублей в год, 15% — от 2,616 млн до 5,45 млн рублей, 18% — от 5,45 млн до 21,8 млн рублей, 20% — от 21,8 млн до 54,5 млн рублей, 22% — на доходы свыше 54,5 млн рублей.
Нужно вообще сажать людей у которых меньше 15 детей. Зачем они упрощают?
Продолжу незаконченную мысль - сажать МЖ в общую камеру, пока количество детей не вырастет до 15
А тех, кто соизволил родить хотя бы одного ребёнка сразу причислять к лику святых
Онтологи
Против
Бо жи
Уже не знают, как извернуться
РСПП предложилВстречное предложение для РСПП:
https://youtu.be/Zy5qnps2vw8