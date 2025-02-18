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Евгения Евсеева
Деньги

РСПП предложил ввести семейное налогообложение и индексировать пороги доходов для начисления НДФЛ

Чтобы налог рассчитывался исходя из семейного положения, а порог для прогрессивного налога рос каждый год.

  • Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил пакет предложений в сфере налогов, пишут «Ведомости».
  • Ассоциация предлагает ориентироваться в индексации ставки НДФЛ на динамику индекса-дефлятора. Речь о показателе, который Минэкономразвития ежегодно устанавливает на основе изменения нынешних цен к базисному периоду.

Прогрессивная шкала НДФЛ начала действовать в России с 1 января 2025 года.

Для доходов до 2,4 млн рублей налог составит 13%, от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20% и свыше 50 млн рублей — 22%.

Налог по повышенной ставке взимается только с суммы превышения порога.

  • При применении индекса-дефлятора к прогрессивной шкале, пороги дохода, для которого применяются повышенные ставки НДФЛ, вырастут. Таким образом, налоговая нагрузка на россиян не вырастет в связи с увеличением доходов из-за инфляции, объясняет издание.

К примеру, если по индексу-дефлятору цены выросли на 9%, шкала НДФЛ изменится так: ставка в 13% будет применяться на доходы до 2,616 млн рублей в год, 15% — от 2,616 млн до 5,45 млн рублей, 18% — от 5,45 млн до 21,8 млн рублей, 20% — от 21,8 млн до 54,5 млн рублей, 22% — на доходы свыше 54,5 млн рублей.

  • РСПП также предложил проработать механизм семейного налогообложения, чтобы доход гражданина для выплаты налога с него рассчитывался исходя из его семейного статуса, наличия иждивенцев и другого. Например, если в семье оба супруга работают, но у них есть двое несовершеннолетних детей без собственного заработка, доход родителей суммируется и делится на четверых.
  • При такой схеме государство будет исходить из того, что все заработанное гражданином, состоящим в браке, перераспределяется на количество членов семьи, и учитывать это при определении ставки.
  • Россия нуждается в кратном увеличении числа многодетных семей, поэтому такой подход необходим, считает замдиректора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин.

#новости #налоги

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42 комментария
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Нужно вообще сажать людей у которых меньше 15 детей. Зачем они упрощают?

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Валька Терешкова

Продолжу незаконченную мысль - сажать МЖ в общую камеру, пока количество детей не вырастет до 15

11
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Извините, я вас прокляла

А тех, кто соизволил родить хотя бы одного ребёнка сразу причислять к лику святых

1
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Umbrella Corporation
15
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Драйден

Онтологи
Против
Бо жи

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E. K.

Уже не знают, как извернуться

9
1
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Валька Терешкова

РСПП предложилВстречное предложение для РСПП:
https://youtu.be/Zy5qnps2vw8

3
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