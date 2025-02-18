РСПП предложил ввести семейное налогообложение и индексировать пороги доходов для начисления НДФЛ

Прогрессивная шкала НДФЛ начала действовать в России с 1 января 2025 года.

Для доходов до 2,4 млн рублей налог составит 13%, от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20% и свыше 50 млн рублей — 22%.

Налог по повышенной ставке взимается только с суммы превышения порога.