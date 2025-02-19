ЦБ обяжет банки добавить «спецкнопку» для жалоб на мошенников

Человек на практике редко бьёт во все колокола. Он может обратиться только в банк, может обратиться только в полицию, может и никуда не обращаться, потому что «некогда», «нет смысла», иногда стесняются люди. И так поступает, к сожалению, довольно много пострадавших.

По нашему последнему опросу, только треть пострадавших, кто вообще решил куда-то обратиться, пошли и в свой банк, и в полицию. И нам важно, чтобы людей таких было как можно больше. <…> Мошенники не должны чувствовать себя безнаказанными.