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Евгения Евсеева
Деньги

ЦБ обяжет банки добавить «спецкнопку» для жалоб на мошенников

Чтобы клиенты могли сообщать о попытках мошенничества в онлайне и получать справку для похода в полицию.

  • Об этом на форуме «Кибербезопасность в финансах» заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет РБК.

Человек на практике редко бьёт во все колокола. Он может обратиться только в банк, может обратиться только в полицию, может и никуда не обращаться, потому что «некогда», «нет смысла», иногда стесняются люди. И так поступает, к сожалению, довольно много пострадавших.

По нашему последнему опросу, только треть пострадавших, кто вообще решил куда-то обратиться, пошли и в свой банк, и в полицию. И нам важно, чтобы людей таких было как можно больше. <…> Мошенники не должны чувствовать себя безнаказанными.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ
  • Требование по «спецкнопке» коснётся банков, через которые проходит основной поток платежей — это «прежде всего крупные, системно значимые банки и кредитные организации, которые значимы на рынке платёжных услуг», сообщила Набиуллина.

Что в силах банковской системы? Это максимально, например, упростить подачу заявлений в банк о мошенничестве, сейчас это не такая простая процедура. И для этого мы планируем обязать банки с октября внедрить в свои приложения так называемую «спецкнопку», чтобы пострадавшим не приходилось идти в отделение банка и они могли прямо в приложении подать заявление о мошеннической операции и там же в режиме онлайн получить нужную справку для обращения в полицию.

И наоборот — в том же мобильном приложении человек сможет ответить на запрос банка, является ли операция мошеннической, если такой запрос поступил в Банк России из МВД.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ
  • В 2024 году мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд рублей, сообщал ЦБ. Это рекордный показатель за всё время ведения статистики. Основной объём денежных средств — 26,9 млрд рублей — украли со счетов физических лиц.
  • При этом многие банки занижали уровень мошенничества и не направляли в базу данных обращения обманутых клиентов, говорит Набиуллина.

Мы, например, выяснили, что один из крупных банков системно не регистрировал все операции без согласия и не направлял в базу данных обращение обманутых клиентов под тем предлогом, что человек пусть под влиянием обмана, но ведь сам перевёл — где же здесь «без согласия»?

И нам пришлось применять и надзорные меры, некоторые банки пришлось наказывать. Мы также уточнили юридическое понятие мошеннических действий, не просто операция «без согласия», а «без добровольного согласия».

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

#новости #мошенничество

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