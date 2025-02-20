Отчёт «Яндекса» за год: скорректированная чистая прибыль — 100,9 млрд, выручка впервые превысила 1 трлн рублей

Компания опубликовала финансовые результаты за четвёртый квартал и весь 2024 год.Выручка МКПАО «Яндекс» за четвёртый квартал выросла на 37% год к году, до 340,1 млрд рублей. За весь 2024 год — также на 37%, до 1,095 трлн рублей.Скорректированная чистая прибыль за квартал выросла на 85%, до 31,5 млрд рублей. За год — на 94%, до 100,9 млрд рублей.Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) вырос за квартал на 25%, до 48,7 млрд рублей. За год показатель увеличился на 56%, до 188,6 млрд рублей. Количество сотрудников выросло на 15%, до 29 тысяч человек.Компания планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию о выплате дивидентов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию.Выручка «Поиска и портала» (поиск, геосервисы, «Браузер» и ряд других продуктов) за квартал выросла на 26%, до 128,1 млрд рублей. За год — на 30%, до 439 млрд рублей. Скорректированный EBITDA за квартал — 65,5 млрд рублей (+31%), за год — 220,5 млрд рублей (+27%).Общая поисковая доля «Яндекса» в России за четвёртый квартал — 66,4% (в предыдущем квартале — 65,5%). Доля на Android — 66,1%, а на iOS — 56,2%. Валовая стоимость заказов в сервисах «Райдтеха» (такси, каршеринг, аренда самокатов) выросла на 26% год к году и составила 412,2 млрд рублей за квартал. За год — 1,46 трлн рублей (+33%).Товарооборот «Электронной коммерции» («Маркет», «Лавка», доставка в «Еде» и «Деливери») вырос на 47% за квартал, до 302 млрд рублей, за год — до 956,3 млрд рублей (+48%). Выручка — 108,9 млрд рублей за квартал (+58%) и 322,3 млрд рублей за год (+45%). Рекламная выручка «Маркета» выросла на 1.8 п.п. до 7% от товарооборота сервиса за квартал.Количество активных покупателей (совершили не менее одной покупки в течение года до отчётной даты) составило 18,2 млн. Активных продавцов (совершили не менее одной продажи в течение месяца до отчётной даты) было 97,3 тысячи.Общая выручка сегментов «Электронной коммерции», «Райдтеха» и «Доставки» («Доставка», «Заправки», несколько экспериментальных O2O-сервисов) за квартал — 189 млрд рублей, рост на 46% год к году. За год она составила 592,4 млрд рублей (+41%).«Плюс и развлекательные сервисы» («Кинопоиск», «Музыка», «Яндекс Книги», «Афиша», «Плюс Студия»): выручка составила 98,4 млрд рублей (+47% год к году); число подписчиков «Плюса» — 39,2 млн человек (+29% год к году). Выручка сервисов объявлений («Авто.ру», «Недвижимость», «Аренда», «Путешествия») — 34,1 млрд рублей за весь 2024 год (+41%). Выручка «Прочих юнитов и инициатив» (Yandex SDG, облачные сервисы, «Образование», «умные» устройства, финтех и другое) составила 124 млрд рублей, увеличившись за год на 57%.#новости #яндекс #отчётности