Продал «крипту» — стал мошенником: «Т-Банк» предупредил p2p-продавцов криптовалюты о риске попасть в «чёрный список» ЦБ

То есть у человека есть какая-то криптовалюта, например на 100 тысяч рублей, и с помощью биржи он пытается найти на неё покупателя. Покупатель находится, но покупатель этот на самом деле мошенник — платить он будет не своими деньгами, а деньгами, которые он украдёт у жертвы.

Жертве он даёт реквизиты продавца криптовалюты и говорит, что это перевод на безопасный счёт, ваши деньги там будут сохранены. В результате жертва теряет деньги.

Продавец криптовалюты, получив деньги, не зная их природу, отдаёт криптовалюту мошеннику, совершая, как ему кажется, совершенно честную сделку. Мошенник же исчезает с криптовалютой. И в результате этот продавец попадает в списки ЦБ.