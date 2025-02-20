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Евгения Евсеева
Деньги

Продал «крипту» — стал мошенником: «Т-Банк» предупредил p2p-продавцов криптовалюты о риске попасть в «чёрный список» ЦБ

Покупателем может оказаться злоумышленник.

  • Попасть в базу ЦБ с мошенническими реквизитами могут и легитимные клиенты банка — чаще всего это случается при продаже криптовалюты, рассказал РБК руководитель центра экосистемной защиты «Т-Банка» Олег Замиралов.

То есть у человека есть какая-то криптовалюта, например на 100 тысяч рублей, и с помощью биржи он пытается найти на неё покупателя. Покупатель находится, но покупатель этот на самом деле мошенник — платить он будет не своими деньгами, а деньгами, которые он украдёт у жертвы.

Жертве он даёт реквизиты продавца криптовалюты и говорит, что это перевод на безопасный счёт, ваши деньги там будут сохранены. В результате жертва теряет деньги.

Продавец криптовалюты, получив деньги, не зная их природу, отдаёт криптовалюту мошеннику, совершая, как ему кажется, совершенно честную сделку. Мошенник же исчезает с криптовалютой. И в результате этот продавец попадает в списки ЦБ.

Олег Замиралов, руководитель центра экосистемной защиты «Т-Банка»
  • Есть также риск, что против продавца криптовалюты заведут уголовное дело — если жертва обратится в полицию и напишет заявление.
  • Ещё одна вероятность попасть в «чёрный список» ЦБ: неправильное оформление счёта. «Когда действительно клиент не знает о существовании какого-то счёта, но по нему прошла мошенническая операция. Такие случаи большая редкость, но они тоже встречаются. В таких случаях мы разбираемся глубоко, что именно происходит», — объяснил Замиралов.
  • Регулятор ведёт базу «О случаях и попытках совершения переводов денежных средств без добровольного согласия клиента», где содержатся сведения о совершённых операциях, о плательщиках и получателях денежных средств.
  • С 25 июля 2024 года банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств находится в базе данных ЦБ. Если это не сделать — банк обязан вернуть клиенту деньги.

#новости #мошенничество

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