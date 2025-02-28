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Евгения Евсеева
Деньги

Зарубежные компании пока не решили возвращаться в Россию, но начали «прощупывать почву» — FT

Уговорить их вернуться пытаются и в России, говорят источники.

  • Об одном таком звонке со стороны российского чиновника одной крупной американской компании сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Какая это фирма — не уточняется.
  • Чиновник интересовался, захочет ли компания присоединиться к встрече о возвращении иностранных брендов в Россию. В фирме сообщили, что пока рано обсуждать подобные планы, но «многие ищут такую возможность».
  • Издание отмечает, что ждать возвращения «преждевременно»: многим пришлось пройти сквозь «болезненный» процесс по уходу из страны. К тому же часть компаний передали в управление Росимуществу, вынудив затем продать активы по сниженной цене.
  • Но несмотря на это, с тех пор как Россия и США провели переговоры в Эр-Рияде, появился интерес к возвращению на российский рынок. Это не «лавина», но многие компании «прощупывают почву».
  • О возвращении брендов много писал Telegram-канал Mash, но ни одна из упомянутых им компаний не подтвердила такие намерения. Источники FT также говорят, что планов по «немедленному» возвращению нет.
  • При этом собеседники издания рассказывают, что некоторые сделали запросы на рынке недвижимости и рекламы, а также стали интересоваться у юристов, какие шаги нужно предпринять для возвращения в Россию. По мнению источников издания, быстрее всего получится вернуться компаниям вроде Netflix, Coca-Cola и McDonald’s — с простой бизнес-моделью.

#новости

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