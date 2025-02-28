Зарубежные компании пока не решили возвращаться в Россию, но начали «прощупывать почву» — FT

Уговорить их вернуться пытаются и в России, говорят источники.Об одном таком звонке со стороны российского чиновника одной крупной американской компании сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Какая это фирма — не уточняется.Чиновник интересовался, захочет ли компания присоединиться к встрече о возвращении иностранных брендов в Россию. В фирме сообщили, что пока рано обсуждать подобные планы, но «многие ищут такую возможность».Издание отмечает, что ждать возвращения «преждевременно»: многим пришлось пройти сквозь «болезненный» процесс по уходу из страны. К тому же часть компаний передали в управление Росимуществу, вынудив затем продать активы по сниженной цене.Но несмотря на это, с тех пор как Россия и США провели переговоры в Эр-Рияде, появился интерес к возвращению на российский рынок. Это не «лавина», но многие компании «прощупывают почву».О возвращении брендов много писал Telegram-канал Mash, но ни одна из упомянутых им компаний не подтвердила такие намерения. Источники FT также говорят, что планов по «немедленному» возвращению нет.При этом собеседники издания рассказывают, что некоторые сделали запросы на рынке недвижимости и рекламы, а также стали интересоваться у юристов, какие шаги нужно предпринять для возвращения в Россию. По мнению источников издания, быстрее всего получится вернуться компаниям вроде Netflix, Coca-Cola и McDonald’s — с простой бизнес-моделью.#новости