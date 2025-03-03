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Евгения Евсеева
Деньги

WSJ: китайцы закупают процессоры Nvidia для обучения ИИ в обход санкций — через третьи страны

В основном — через Тайвань, Вьетнам и Малайзию.

  • Газета отмечает, что такие сделки — пример того, что ограничения США, запрещающие Китаю закупать высокопроизводительные процессоры, не смогли остановить их продажу. Санкции действуют с 2022 года, в 2024-м их ужесточили.

  • Торговцы в Китае продают системы с установленными чипами Blackwell, получая их через третьи страны — в основном через ближайшие к Китаю. Срок доставки — примерно полтора месяца.

  • Например, один поставщик из Шэньчжэня в январе 2025 года получил заказ на больше десятка серверов Blackwell от клиента из Шанхая, который внёс депозит около $3 млн. Их доставят к середине марта 2025-го.

  • Серверы Nvidia закупают в основном в Малайзии, Вьетнаме и Тайване. Для этого используют фирмы, зарегистрированные за пределами Китая. Эти компании покупают серверы для собственного использования, а часть перепродают в Китай.

  • В Китае сервер Blackwell с восемью ИИ-процессорами может стоить более $600 тысяч (52,9 млн рублей по курсу ЦБ на 3 марта 2025 года). Но большинство также заказывает процессоры H200 из более старой серии Hopper. Сервер с восемью H200 продаётся за $250 тысяч (около 22 млн рублей).

  • Китайские компании также увеличивают заказы на Nvidia H20 — самый мощный чип среди тех, что не попадают под американский экспортный контроль. Их закупают фирмы вроде Alibaba, Tencent и ByteDance — отчасти из-за ожидания, что эти процессоры тоже запретят.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
  • Nvidia заявила изданию, что будет расследовать каждый случай перепродажи и принимать по нему меры. Компания отметила, что для оборудования нужна поддержка со стороны Nvidia, которую не смогут предоставить торговцы.
  • WSJ отмечает, что некоторые страны усиливают контроль за торговлей, что усложняет подпольную перепродажу. Например, как сообщил Bloomberg, Сингапур расследует возможные поставки товаров с чипами Nvidia в Китай: власти разбираются, не могли ли они идти из Сингапура в Китай через Малайзию.

#новости

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