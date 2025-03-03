WSJ: китайцы закупают процессоры Nvidia для обучения ИИ в обход санкций — через третьи страны

Газета отмечает, что такие сделки — пример того, что ограничения США, запрещающие Китаю закупать высокопроизводительные процессоры, не смогли остановить их продажу. Санкции действуют с 2022 года, в 2024-м их ужесточили.

Торговцы в Китае продают системы с установленными чипами Blackwell, получая их через третьи страны — в основном через ближайшие к Китаю. Срок доставки — примерно полтора месяца.

Например, один поставщик из Шэньчжэня в январе 2025 года получил заказ на больше десятка серверов Blackwell от клиента из Шанхая, который внёс депозит около $3 млн. Их доставят к середине марта 2025-го.

Серверы Nvidia закупают в основном в Малайзии, Вьетнаме и Тайване. Для этого используют фирмы, зарегистрированные за пределами Китая. Эти компании покупают серверы для собственного использования, а часть перепродают в Китай.

В Китае сервер Blackwell с восемью ИИ-процессорами может стоить более $600 тысяч (52,9 млн рублей по курсу ЦБ на 3 марта 2025 года). Но большинство также заказывает процессоры H200 из более старой серии Hopper. Сервер с восемью H200 продаётся за $250 тысяч (около 22 млн рублей).