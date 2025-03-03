WSJ: китайцы закупают процессоры Nvidia для обучения ИИ в обход санкций — через третьи страны

В основном — через Тайвань, Вьетнам и Малайзию. Газета отмечает, что такие сделки — пример того, что ограничения США, запрещающие Китаю закупать высокопроизводительные процессоры, не смогли остановить их продажу. Санкции действуют с 2022 года, в 2024-м их ужесточили.Торговцы в Китае продают системы с установленными чипами Blackwell, получая их через третьи страны — в основном через ближайшие к Китаю. Срок доставки — примерно полтора месяца. Например, один поставщик из Шэньчжэня в январе 2025 года получил заказ на больше десятка серверов Blackwell от клиента из Шанхая, который внёс депозит около $3 млн. Их доставят к середине марта 2025-го. Серверы Nvidia закупают в основном в Малайзии, Вьетнаме и Тайване. Для этого используют фирмы, зарегистрированные за пределами Китая. Эти компании покупают серверы для собственного использования, а часть перепродают в Китай.В Китае сервер Blackwell с восемью ИИ-процессорами может стоить более $600 тысяч (52,9 млн рублей по курсу ЦБ на 3 марта 2025 года). Но большинство также заказывает процессоры H200 из более старой серии Hopper. Сервер с восемью H200 продаётся за $250 тысяч (около 22 млн рублей).Китайские компании также увеличивают заказы на Nvidia H20 — самый мощный чип среди тех, что не попадают под американский экспортный контроль. Их закупают фирмы вроде Alibaba, Tencent и ByteDance — отчасти из-за ожидания, что эти процессоры тоже запретят. Источник: ReutersNvidia заявила изданию, что будет расследовать каждый случай перепродажи и принимать по нему меры. Компания отметила, что для оборудования нужна поддержка со стороны Nvidia, которую не смогут предоставить торговцы.WSJ отмечает, что некоторые страны усиливают контроль за торговлей, что усложняет подпольную перепродажу. Например, как сообщил Bloomberg, Сингапур расследует возможные поставки товаров с чипами Nvidia в Китай: власти разбираются, не могли ли они идти из Сингапура в Китай через Малайзию.#новости