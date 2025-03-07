ЦБ продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты на полгода — до 9 сентября 2025 года

С валютных счетов и вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, можно снимать деньги, внесённые до этой даты, но не более $10 тысяч или эквивалента в евро. При условии, что владелец счёта «ранее не реализовал такую возможность». Остальные средства можно получить в рублях, сообщил регулятор.

Для банков на полгода продлили запрет брать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные переводы без открытия счёта и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Юрлица-нерезиденты ещё полгода не смогут получить наличные доллары США, евро, фунты стерлингов, японские иены. По другим валютам ограничений нет. Юрлица-резиденты могут получить со счетов указанные валюты на командировочные расходы.