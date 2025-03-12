Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
Крипто
AI
Телеграм
Право
Маркетплейсы
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Деньги

ВТБ и МТС запустили сервис оплаты покупок по QR-коду в Турции

Такую же опцию тестирует и «Сбер».

  • Клиенты ВТБ с 12 марта 2025 года могут оплачивать покупки в Турции по QR-коду, рассказал банк. Для этого нужно навести камеру в приложении «ВТБ Онлайн» на код на чеке или терминале — реквизиты заполнятся автоматически.
  • Платёж пройдёт в рублях с конвертацией в турецкую лиру. Комиссии нет, возможная сумма одной операции — от 10 рублей до 350 тысяч рублей. Согласно информации на сайте банка, среди торговых точек, в которых доступен этот способ оплаты, — Burger King, McDonald’s, KFC, LC Waikiki и другие.
  • МТС также запустил в мобильном приложении оплату товаров и услуг в Турции по национальному QR-коду — TR QR, пишет «РИА Новости». На вкладке «Деньги» нужно выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать код. Платёж пройдёт со счёта абонента или с банковской карты любого российского банка. Комиссии нет.
  • О тестах оплаты покупок в Турции по QR-коду через своё мобильное приложение также рассказал «Сбер». Такой способ сработает во всех торговых точках, в которых подключена оплата QR-кодом. Полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта 2025 года.
  • Кроме Турции у ВТБ доступна оплата по QR-коду в Таджикистане. У «Сбера» уже есть оплата по QR в Беларуси и Таджикистане, рассказали в компании.

#новости #турция

6
5
30 комментариев