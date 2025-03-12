ВТБ и МТС запустили сервис оплаты покупок по QR-коду в Турции

Такую же опцию тестирует и «Сбер».Клиенты ВТБ с 12 марта 2025 года могут оплачивать покупки в Турции по QR-коду, рассказал банк. Для этого нужно навести камеру в приложении «ВТБ Онлайн» на код на чеке или терминале — реквизиты заполнятся автоматически.Платёж пройдёт в рублях с конвертацией в турецкую лиру. Комиссии нет, возможная сумма одной операции — от 10 рублей до 350 тысяч рублей. Согласно информации на сайте банка, среди торговых точек, в которых доступен этот способ оплаты, — Burger King, McDonald’s, KFC, LC Waikiki и другие.МТС также запустил в мобильном приложении оплату товаров и услуг в Турции по национальному QR-коду — TR QR, пишет «РИА Новости». На вкладке «Деньги» нужно выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать код. Платёж пройдёт со счёта абонента или с банковской карты любого российского банка. Комиссии нет.О тестах оплаты покупок в Турции по QR-коду через своё мобильное приложение также рассказал «Сбер». Такой способ сработает во всех торговых точках, в которых подключена оплата QR-кодом. Полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта 2025 года.Кроме Турции у ВТБ доступна оплата по QR-коду в Таджикистане. У «Сбера» уже есть оплата по QR в Беларуси и Таджикистане, рассказали в компании.#новости #турция