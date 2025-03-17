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Таня Боброва
Деньги

Курс доллара на рынке Forex упал ниже 84 рублей, индекс Мосбиржи растёт

Аналитики объясняют укрепление рубля в том числе повышенным предложением на валютном рынке и новостями геополитики.

  • Доллар на международном валютном рынке Forex к 14:14 мск опустился до 83,44 рубля. Курс доллара упал ниже 84 рублей впервые с конца июня 2024 года, отмечает «РБК Инвестиции». Евро — 91,01 рубля.
  • Курс доллара на межбанковском рынке на 13:58 мск составляет 83,88 рубля, следует из данных «Финама». Курс евро — 91,50 рубля.
  • Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 17 марта 2025 года, — 85,57 рубля, евро — 93,61 рубля, юаня — 11,82 рубля.
  • Индекс Мосбиржи растёт на 1,69% — до 3249,43 пункта. Среди лидеров роста — бумаги «Совкомбанка» (+4,64%), «Мечела» (+4,1%), ПИКа (+3,74%), НЛМК (+3,05%), «Русала» (+2,82%). Аналитики «Цифра брокер» указывают, что российский рынок акций «пока не проявляет признаков слабости». Единственным фактором, который сейчас сдерживает более выраженный рост, остаётся укрепление рубля.
  • Глобальный доллар падает на фоне «тарифной войны» президента США Дональда Трампа, на фоне чего растёт и рубль через кросс-курсы. В России сохраняется повышенное предложение на валютном рынке, а геополитическая риск-премия, вшитая в курс рубля, в последние месяцы лишь сужалась, отмечает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.
  • На неделе с 17 марта 2025 года геополитика, вероятно, продолжит оказывать значимое влияние на ожидания участников валютного рынка, отмечает «РБК Инвестиции». Трамп заявил, что, возможно, проведёт разговор с президентом России Владимиром Путиным 18 марта. Кремль подтвердил подготовку к разговору Трампа и Путина.
  • На фондовом рынке «складывается благоприятное сочетание факторов», пишет «Интерфакс» со ссылкой на аналитиков. Это «позитивные данные по инфляции», «устойчивые» корпоративные результаты за 2024 год и предстоящий дивидендный сезон. Однако на всплеск волатильности могут повлиять как новости геополитики, так и заседание ЦБ по ключевой ставке 21 марта 2025 года.

#новости #курсывалют

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