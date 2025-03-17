Курс доллара на рынке Forex упал ниже 84 рублей, индекс Мосбиржи растёт

Аналитики объясняют укрепление рубля в том числе повышенным предложением на валютном рынке и новостями геополитики.Доллар на международном валютном рынке Forex к 14:14 мск опустился до 83,44 рубля. Курс доллара упал ниже 84 рублей впервые с конца июня 2024 года, отмечает «РБК Инвестиции». Евро — 91,01 рубля.Курс доллара на межбанковском рынке на 13:58 мск составляет 83,88 рубля, следует из данных «Финама». Курс евро — 91,50 рубля.Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 17 марта 2025 года, — 85,57 рубля, евро — 93,61 рубля, юаня — 11,82 рубля.Индекс Мосбиржи растёт на 1,69% — до 3249,43 пункта. Среди лидеров роста — бумаги «Совкомбанка» (+4,64%), «Мечела» (+4,1%), ПИКа (+3,74%), НЛМК (+3,05%), «Русала» (+2,82%). Аналитики «Цифра брокер» указывают, что российский рынок акций «пока не проявляет признаков слабости». Единственным фактором, который сейчас сдерживает более выраженный рост, остаётся укрепление рубля.Глобальный доллар падает на фоне «тарифной войны» президента США Дональда Трампа, на фоне чего растёт и рубль через кросс-курсы. В России сохраняется повышенное предложение на валютном рынке, а геополитическая риск-премия, вшитая в курс рубля, в последние месяцы лишь сужалась, отмечает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.На неделе с 17 марта 2025 года геополитика, вероятно, продолжит оказывать значимое влияние на ожидания участников валютного рынка, отмечает «РБК Инвестиции». Трамп заявил, что, возможно, проведёт разговор с президентом России Владимиром Путиным 18 марта. Кремль подтвердил подготовку к разговору Трампа и Путина.На фондовом рынке «складывается благоприятное сочетание факторов», пишет «Интерфакс» со ссылкой на аналитиков. Это «позитивные данные по инфляции», «устойчивые» корпоративные результаты за 2024 год и предстоящий дивидендный сезон. Однако на всплеск волатильности могут повлиять как новости геополитики, так и заседание ЦБ по ключевой ставке 21 марта 2025 года.#новости #курсывалют