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Таня Боброва
Деньги

Пользователи массово пожаловались на повышение ставок по ИТ-ипотеке — Минцифры заявило, что условия по программе не меняли

Льготную ставку могут пересмотреть только при нарушении условий договора самим заёмщиком, говорят в министерстве.

  • В начале апреля 2025 года пользователи стали получать сообщения от ВТБ об изменении ставок по ИТ-ипотеке. Они должны были предоставить в банк документы, подтверждающие право на льготные кредиты, обратил внимание Telegram-канал «Телекоммуналка».
  • Согласно жалобам, кто-то это сделал заранее, кто-то — после получения сообщения. Некоторые отмечали, что не смогли вовремя загрузить документы из-за технических ошибок со стороны банка. В результате, по словам клиентов, ставка выросла в 2,5-3 раза.
  • В ВТБ заявили, что повышение ставок коснулось «минимального числа клиентов», многие из них уже предоставили документы, пишет «Телекоммуналка». Для таких клиентов ставку восстановят в ближайшее время, для остальных заёмщиков условия скорректируют после предоставления нужных документов.
  • В Минцифры тоже прокомментировали жалобы: заявили, что условия по ИТ-ипотеке не менялись.

Льготная ставка может быть пересмотрена только при нарушении условий договора самим заёмщиком. Например, если гражданин не подтвердил в срок соответствие требованиям для получения ИТ-ипотеки — работу в аккредитованной ИТ-компании, среднюю зарплату и так далее. При этом специалистам, которые предоставляют подтверждающие льготу документы, банки по своему усмотрению могут вернуть сниженную ставку. […] Льготная ставка и условия её сохранения строго закреплены в договоре с банком и не меняются в течение всего срока, на который он заключён.

Минцифры
  • Льготную ипотеку для айтишников запустили в мае 2022 года — чтобы поддержать ИТ-отрасль. В 2024-м правительство продлило программу до 2030 года и обновило условия. В частности, базовую льготную ставку повысили до 6%, Москву и Санкт-Петербург исключили.
Евгения Евсеева
Деньги
Увольняться можно, работать в московской компании — нет: Минцифры ответило на частые вопросы об обновлённой ИТ-ипотеке

В основном условия просто вернули к тем, что были на запуске.

#новости #итипотека

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