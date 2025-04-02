Пользователи массово пожаловались на повышение ставок по ИТ-ипотеке — Минцифры заявило, что условия по программе не меняли

Льготная ставка может быть пересмотрена только при нарушении условий договора самим заёмщиком. Например, если гражданин не подтвердил в срок соответствие требованиям для получения ИТ-ипотеки — работу в аккредитованной ИТ-компании, среднюю зарплату и так далее. При этом специалистам, которые предоставляют подтверждающие льготу документы, банки по своему усмотрению могут вернуть сниженную ставку. […] Льготная ставка и условия её сохранения строго закреплены в договоре с банком и не меняются в течение всего срока, на который он заключён.