Мировые фондовые рынки реагируют падением на пошлины США, курс биткоина опустился до $77 тысяч

Обновлено в 10:35 мск. Снижаются и европейские фондовые рынки: немецкий DAX — на 7,44%, французский CAC 40 — на 5,91%, нидерландский AEX — 6,18%, бельгийский BEL 20 — на 6,3%, британский FTSE — на 5,29%.