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Евгения Евсеева
Деньги

Мировые фондовые рынки реагируют падением на пошлины США, курс биткоина опустился до $77 тысяч

Падают и другие криптовалюты и рынки.

Обновлено в 10:35 мск. Снижаются и европейские фондовые рынки: немецкий DAX — на 7,44%, французский CAC 40 — на 5,91%, нидерландский AEX — 6,18%, бельгийский BEL 20 — на 6,3%, британский FTSE — на 5,29%.

  • Индекс Токийской биржи Nikkei 225 за первые полчаса торгов опустился на 8,8%, но затем немного отыграл падение и на 08:56 мск торгуется на уровне 31415 пунктов (−7%).
  • Индекс корейского фондового рынка Kospi обвалился на 5% — из-за быстрого падения торги ненадолго приостанавливали. К 8:56 мск показатель опустился на 5,35%.
  • Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng потерял более 11,94%, опустившись до 20,1 тысячи пунктов.
  • По данным Binance, на 08:56 мск курс биткоина опускается на 7,85% — он торгуется на отметке в $77 тысяч. На минимуме он падал до $76 тысяч.
  • Курс Ethereum падает на 15,09% — до $1539, XRP — на 17,31%, Solana — на 15,66%, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.
  • Причина падения — ожидание рецессии на фоне введённых президентом США Дональдом Трампом пошлин против других государств. Согласно его указу, тарифы США на ввозимые в страну товары составят до 50% в зависимости от государства-импортёра. Всего указ вводит дополнительные пошлины против 185 стран.
Артур Томилко
Деньги
«Глобальная тарифная война»: Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на ввозимые в США товары — мировые лидеры предупредили об ответных мерах

Тарифы начнут действовать с 5 апреля 2025 года для 185 стран и территорий, за исключением России, Беларуси, Кубы и Северной Кореи.

Фото Reuters

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