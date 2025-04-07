«Совкомбанк» завершил присоединение «Хоум банка»

«Хоум банк» прекратил существование как отдельное юрлицо.В «Совкомбанке» отметили, что благодаря сделке «избежали значительных затрат на органическое привлечение клиентов, выдачу кредитов и сбор депозитов». На момент сделки у «Хоум банка» было 3 млн активных клиентов, портфель розничных кредитов на 202 млрд рублей и депозитов 169 млрд рублей.Также в команду «Совкомбанка» вошли около 3000 «высококвалифицированных сотрудников», а его розничная сеть расширилась на 84 тысячи точек выдачи POS-кредитов.«Совкомбанк» и «Хоум банк» договорились об объединении бизнеса в феврале 2024 года. После этого стороны меняли параметры сделки. В итоге, сообщил покупатель, сделку провели в два этапа: сначала купили 10% «Хоум банка» за денежные средства, затем — оставшиеся 90% за счёт эмиссии 1,8 млрд новых акций.Бывшие владельцы «Хоум банка», получившие в оплату сделки акции «Совкомбанка», обязались не продавать полученные акции в течение шести месяцев с момента закрытия сделки.«Хоум банк» — бывшая «дочка» чешской группы PPF, напоминает «Интерфакс». В 2022-м она и её дочерняя Home Credit продали активы в России группе частных инвесторов и ушла с российского рынка.Источник: Telegram-канал «Хоум банка» #новости #совкомбанк #хоумбанк