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Таня Боброва
Деньги

«Совкомбанк» завершил присоединение «Хоум банка»

«Хоум банк» прекратил существование как отдельное юрлицо.

  • В «Совкомбанке» отметили, что благодаря сделке «избежали значительных затрат на органическое привлечение клиентов, выдачу кредитов и сбор депозитов». На момент сделки у «Хоум банка» было 3 млн активных клиентов, портфель розничных кредитов на 202 млрд рублей и депозитов 169 млрд рублей.
  • Также в команду «Совкомбанка» вошли около 3000 «высококвалифицированных сотрудников», а его розничная сеть расширилась на 84 тысячи точек выдачи POS-кредитов.
  • «Совкомбанк» и «Хоум банк» договорились об объединении бизнеса в феврале 2024 года. После этого стороны меняли параметры сделки. В итоге, сообщил покупатель, сделку провели в два этапа: сначала купили 10% «Хоум банка» за денежные средства, затем — оставшиеся 90% за счёт эмиссии 1,8 млрд новых акций.
  • Бывшие владельцы «Хоум банка», получившие в оплату сделки акции «Совкомбанка», обязались не продавать полученные акции в течение шести месяцев с момента закрытия сделки.
  • «Хоум банк» — бывшая «дочка» чешской группы PPF, напоминает «Интерфакс». В 2022-м она и её дочерняя Home Credit продали активы в России группе частных инвесторов и ушла с российского рынка.
Источник: Telegram-канал «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fhome_bank_rus%2F964&postId=1911578" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Хоум банка</a>» 
Источник: Telegram-канал «Хоум банка» 

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