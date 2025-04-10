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Карина Пардаева
Деньги

Власти России прорабатывают условия возвращения иностранных компаний — местный бизнес сможет оценить риски от их повторного выхода на рынок

Среди возможных требований — локализация производства, отсутствие долгов по обязательным платежам.

  • Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с подготовкой предложений.
  • Среди возможных требований — локализация «до определённого уровня», передача технологий, создание совместных предприятий, роботизация производства.
  • Компании, желающие вернуться в Россию, также должны соответствовать «базовым» критериям: до ухода продолжали платить зарплаты сотрудникам, у них нет долгов по обязательным платежам, они не финансировали ВСУ, иноагентов, нежелательные организации.
  • Собеседники издания говорят, что чиновники также могут предоставить местному бизнесу возможность оценивать риски от возвращения зарубежных брендов.
  • Какие из обсуждаемых условий в итоге войдут в окончательную версию документа — неясно, отмечают источники РБК.
  • В марте 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин конкретизировал требования к иностранным компаниям, которые хотят вернуться на российский рынок. Им обязательно нужно локализовать бизнес в России.
  • 9 апреля 2025-го замглавы Минфина Иван Чебесков заявил, что ведомство подготовило проект условий для возвращения западных компаний. Документ должны обсудить до 13 апреля.

#новости

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