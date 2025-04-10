Власти России прорабатывают условия возвращения иностранных компаний — местный бизнес сможет оценить риски от их повторного выхода на рынок

Среди возможных требований — локализация производства, отсутствие долгов по обязательным платежам.Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с подготовкой предложений.Среди возможных требований — локализация «до определённого уровня», передача технологий, создание совместных предприятий, роботизация производства.Компании, желающие вернуться в Россию, также должны соответствовать «базовым» критериям: до ухода продолжали платить зарплаты сотрудникам, у них нет долгов по обязательным платежам, они не финансировали ВСУ, иноагентов, нежелательные организации.Собеседники издания говорят, что чиновники также могут предоставить местному бизнесу возможность оценивать риски от возвращения зарубежных брендов. Какие из обсуждаемых условий в итоге войдут в окончательную версию документа — неясно, отмечают источники РБК.В марте 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин конкретизировал требования к иностранным компаниям, которые хотят вернуться на российский рынок. Им обязательно нужно локализовать бизнес в России.9 апреля 2025-го замглавы Минфина Иван Чебесков заявил, что ведомство подготовило проект условий для возвращения западных компаний. Документ должны обсудить до 13 апреля.#новости