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Карина Пардаева
Деньги

ЦБ отозвал лицензию у «Промтрансбанка» из Уфы

Он занимал 177 место по величине активов в российской банковской системе.

  • Банк России объяснил решение тем, что «Промтрансбанк» (ПТБ) не исполнял законы, регулирующие банковскую деятельность, а также допускал нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег.

Кредитная организация была хронически убыточной. Банк осуществлял крупные долгосрочные вложения, доходность которых не обеспечивала покрытие расходов по привлекаемым средствам.

ЦБ
  • ПТБ обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций, направленных на вывод денег в теневой оборот.
  • Регулятор также аннулировал у банка лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
  • «Промтрансбанк» — участник системы страхования вкладов. Клиентам вернут 100% денежных средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, отмечается в сообщении. Агентство страхования вкладов обещает начать выплаты не позднее 29 апреля 2025 года.
Источник фото: ПТБ / VK
Источник фото: ПТБ / VK
  • «Промтрансбанк» зарегистрировали в 1993 году, штаб-квартира в Уфе. У него 17 отделений в Башкортостане и один офис в Москве.

#новости

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