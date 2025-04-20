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Ася Карпова
Деньги

В Китае появились банкоматы, которые принимают золото и золотые украшения

Они переплавляют драгоценности и перечисляют на счёт сумму стоимости металла.

  • В соцсетях расходится видео с «золотым» банкоматом, который появился в одном из торговых центров Шанхая. В нём можно обменять драгоценности на деньги.
Источник: X
  • Система определяет вес и пробу металла, а затем переплавляет изделие и рассчитывает размер выплаты по курсу Шанхайской биржи золота — с вычетом комиссии. Весь процесс занимает около получаса.
  • Банкомат разработала ювелирная фирма из Шэньчжэне Kinghood Group на фоне роста цен на золото, отмечает The Economic Times. Такие автоматы установили в 100 городах Китая.

#новости

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