В Китае появились банкоматы, которые принимают золото и золотые украшения

Они переплавляют драгоценности и перечисляют на счёт сумму стоимости металла.В соцсетях расходится видео с «золотым» банкоматом, который появился в одном из торговых центров Шанхая. В нём можно обменять драгоценности на деньги.Источник: XСистема определяет вес и пробу металла, а затем переплавляет изделие и рассчитывает размер выплаты по курсу Шанхайской биржи золота — с вычетом комиссии. Весь процесс занимает около получаса.Банкомат разработала ювелирная фирма из Шэньчжэне Kinghood Group на фоне роста цен на золото, отмечает The Economic Times. Такие автоматы установили в 100 городах Китая.#новости