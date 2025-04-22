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Артур Томилко
Деньги

США ввели пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных панелей из стран Юго-Восточной Азии

Они должны поддержать производство внутри страны, но могут ударить по энергетическим компаниям, которые полагались на поставки дешёвого оборудования из-за рубежа.

Фото Bloomberg
Фото Bloomberg
  • Пошлины затронут производителей солнечных панелей из Вьетнама (395,9%), Малайзии (34,4%), Таиланда (375,2%), и Камбоджи (3521%), пишет Bloomberg со ссылкой на данные министерства торговли США. На эти страны приходится около 77% импорта.
  • Решение принято по итогам расследования, которое началось при администрации Джо Байдена. Оно установило, что производители солнечных батарей из стран Юго-Восточной Азии, благодаря государственным субсидиям, экспортировали в США оборудование по ценам ниже себестоимости производства.
  • Пошлины должны поддержать американских производителей солнечных панелей, поясняют опрошенные Bloomberg аналитики. Однако они также могут ударить по энергетическим компаниям, которые полагались на закупки дешёвого оборудования из-за рубежа.
  • США ещё в 2010-х начали с помощью пошлин ограничивать импорт солнечных батарей из Китая, отмечает агентство. Чтобы избежать тарифов, компании из КНР стали переносить производство в страны Юго-Восточной Азии.
  • В будущем американские тарифы могут также затронуть Индию, Индонезию и Лаос, куда китайские предприятия уже начали частично переносить производство, считают эксперты.

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