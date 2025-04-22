США ввели пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных панелей из стран Юго-Восточной Азии

Они должны поддержать производство внутри страны, но могут ударить по энергетическим компаниям, которые полагались на поставки дешёвого оборудования из-за рубежа.Фото BloombergПошлины затронут производителей солнечных панелей из Вьетнама (395,9%), Малайзии (34,4%), Таиланда (375,2%), и Камбоджи (3521%), пишет Bloomberg со ссылкой на данные министерства торговли США. На эти страны приходится около 77% импорта.Решение принято по итогам расследования, которое началось при администрации Джо Байдена. Оно установило, что производители солнечных батарей из стран Юго-Восточной Азии, благодаря государственным субсидиям, экспортировали в США оборудование по ценам ниже себестоимости производства.Пошлины должны поддержать американских производителей солнечных панелей, поясняют опрошенные Bloomberg аналитики. Однако они также могут ударить по энергетическим компаниям, которые полагались на закупки дешёвого оборудования из-за рубежа.США ещё в 2010-х начали с помощью пошлин ограничивать импорт солнечных батарей из Китая, отмечает агентство. Чтобы избежать тарифов, компании из КНР стали переносить производство в страны Юго-Восточной Азии.В будущем американские тарифы могут также затронуть Индию, Индонезию и Лаос, куда китайские предприятия уже начали частично переносить производство, считают эксперты.#новости