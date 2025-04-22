Reuters рассказало о создании системы расчётов российских банков с Китаем под условным названием China Track

Чтобы снизить «заметность» операций для западных регуляторов и риск вторичных санкций.Крупные российские банки создали систему расчётов для торговли с Китаем под условным названием China Track, рассказали источники Reuters. Она работает уже «некоторое время» и пока не давала «серьёзных» сбоев, утверждает агентство.По данным издания, в проекте участвуют крупные банки под санкциями, а система работает с сетью посредников в «дружественных» странах, не использует SWIFT или счета в западных банках.Каждый банк якобы управляет несколькими проверенными платёжными агентами: часть из них обслуживают экспорт, а часть — импорт. Затем все платежи централизованно сводятся в банке. О каких именно банках речь, источники не сказали.Некоторые из собеседников утверждают, что система позволяет проводить платежи напрямую в любой китайский банк без задержек — но при условии, что речь идёт о «несанкционном» товаре, а контрагент зарегистрирован в одной из 11 провинций Китая.Издание уточняет, что схема предназначена в основном для крупных компаний и имеет «недостатки»: например, необходимо авторизовывать каждый платёж по отдельности. Минимальная стоимость услуги China Track — около 1% для импорта и 0,5% для экспорта, пишет Reuters. Издание отмечает, что в 2024 году, на пике проблем с расчётами с Китаем, комиссия достигала 12%.О том, что китайские госбанки начали ужесточать условия для россиян и тех, кто ведёт бизнес в России, Bloomberg рассказало ещё в начале 2024 года. Летом источники Reuters говорили, что российские компании придумывают обходные схемы с небольшими региональными банками.#новости #китай