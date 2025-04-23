Отчёт Tesla за квартал: выручка от продажи автомобилей упала на 20% и составила $14 млрд

Операционная прибыль в первом квартале 2025 года снизилась на 66% — до $400 млн.Источник фото: Allison Dinner / Getty ImagesОбщая выручка Tesla по итогам первого квартала 2025 года снизилась на 9% год к году — с $21,3 млрд до $19,34 млрд. Выручка от продажи автомобилей упала на 20%, до $14 млрд, пишет CNBC.Чистая прибыль сократилась на 71% — до $409 млн ($0,12 на акцию) против $1,39 млрд ($0,41 на акцию) годом ранее. По данным LSEG, аналитики ожидали $0,39 прибыли на акцию и прогнозировали выручку в $21,11 млрд.Компания объяснила снижение выручки и прибыли необходимостью обновить линии на четырёх заводах для выпуска Model Y. Среди других факторов —снижение средней цены продажи автомобилей и меры по стимулированию сбыта.Операционная прибыль в первом квартале снизилась на 66% — до $400 млн с $1,17 млрд годом ранее. Операционная маржа составила 2,1%. Среди причин падения — расходы на проекты в области искусственного интеллекта.Выручка от сегмента «генерация и хранение энергии» увеличилась на 67% — до $2,73 млрд по сравнению с $1,64 млрд годом ранее. Tesla объясняет рост развитием инфраструктуры ИИ, что «создаёт значительные возможности» для этого направления бизнеса.С начала 2025 года акции компании просели на 41% и показали худший квартальный результат с 2022 года. 22 апреля 2025-го к закрытию торгов они выросли почти на 5% после заявления Трампа о том, что он не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, отмечает издание.Tesla не стала обещать рост по итогам 2025 года и заявила, что пересмотрит прогноз на год во втором квартале.#новости