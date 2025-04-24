Финтех-стартап Revolut увеличил прибыль до налогообложения на 149% — до 1,1 млрд фунтов стерлингов

Выручка выросла на 72%, число клиентов — на 38%, а основателю компании теперь принадлежит более 25% в ней.Финтех-стартап Revolut отчитался за 2024 финансовый год: выручка выросла на 72% — до 3,1 млрд фунтов стерлингов, прибыль до налогообложения — на 149%, до 1,1 млрд фунтов стерлингов. Чистая прибыль составила 790 млн фунтов стерлингов при марже 26%.Число клиентов выросло на 38% — до 52,5 млн. Активность пользователей также увеличилась: объём транзакций достиг 1 трлн фунтов стерлингов, число активных бизнес-клиентов выросло на 56%, обеспечив 15% совокупной выручки.По собственным данным компании, её приложение стало самым скачиваемым в Европе в категории «Финансы». В рейтинге таких приложений оно стоит на первом месте в 19 европейских странах, а в топ-3 входит в 26 странах. Revolut не уточняет о каком магазине приложений идёт речь.Среди планов компании на 2025 год — запустить банки в Великобритании и Мексике, а также развивать продуктовую линейку: от выдачи ипотек до программ лояльности (RevPoints, eSIM).В июле 2024 года Revolut получил банковскую лицензию Великобритании — он добивался её с 2021 года. У регуляторов после подачи заявки возникали вопросы в том числе к корпоративной структуре Revolut и российским корням сооснователя — Николая Сторонского.Он эмигрировал в Великобританию в 2004 году, получил британское гражданство и в 2022 году отказался от российского. Его отец руководит АО «Газпром промгаз» и находится под украинскими санкциями.#новости #revolut