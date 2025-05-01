Отчёт Meta* за квартал: у Threads* 350 млн пользователей в месяц, Reality Labs продолжает получать убытки

Акции компании растут почти на 8% — до $592,9 за штуку.Meta* отчиталась за первый квартал 2025 года: выручка увеличилась на 16% год к году и составила $42,3 млрд (аналитики ожидали $41,4 млрд), чистая прибыль выросла на 35% год к году, до $16,6 млрд. Об этом пишет CNBC. Около 98% выручки приносит реклама, уточняет Bloomberg.Квартальная выручка Reality Labs (в частности, занимается разработкой гарнитур Quest и «умных» очков Ray-Ban) составила $412 млн. Подразделение всё ещё убыточно: за первый квартал оно получило $4,2 млрд убытка.График убытков Reality Labs по кварталам с четвёртого квартала 2020 года. Источник: CNBCНа 31 марта 2025 года количество сотрудникова Meta* составляло 76,8 тысячи человек — на 11% больше год к году.По словам главы компании Марка Цукерберга, количество пользователей WhatsApp* превышает 3 млрд в месяц. Отметку в 2 млрд пользователей мессенджер преодолел в 2020 году. У Threads* — более 350 млн активных пользователей в месяц. У конкурирующей X — около 600 млн.Марк Цукерберг. Источник: Reuters / Independent*Meta, владеющая WhatsApp, Facebook, Instagram и Threads, признана экстремистской и запрещена в России.#новости #meta