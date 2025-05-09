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Карина Пардаева
Деньги

Nvidia выпустит «урезанную версию» ИИ-чипа H20 для Китая на фоне экспортных ограничений США

Продажи начнутся в июле 2025 года.

Источ��ик фото: Nvidia
Источ��ик фото: Nvidia
  • Как рассказал один из источников Reuters, этот чип будет существенно уступать оригиналу — в частности, получит значительно меньший объём памяти.
  • По словам ещё одного собеседника, покупатели смогут адаптировать модульную конфигурацию, чтобы настраивать производительность под свои задачи.
  • «Урезанный» H20 — это попытка Nvidia сохранить позиции на одном из своих ключевых рынков в условиях усиливающегося давления со стороны Вашингтона, отмечает агентство.
  • Ранее H20 был самым производительным ИИ-чипом Nvidia, разрешённым к поставкам в Китай, но в апреле 2025-го американские власти ужесточили правила: теперь и для его экспорта нужна специальная лицензия.
  • Китай обеспечил Nvidia $17 млрд выручки — 13% от общего объёма продаж за прошлый финансовый год, (завершился 26 января 2025 года).
  • США запретили экспорт высокопроизводительных процессоров Nvidia в Китай в 2022 году, в 2024-м санкции ужесточили.
Евгения Евсеева
Деньги
WSJ: китайцы закупают процессоры Nvidia для обучения ИИ в обход санкций — через третьи страны
Источник: Reuters

#новости

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