Nvidia выпустит «урезанную версию» ИИ-чипа H20 для Китая на фоне экспортных ограничений США

Продажи начнутся в июле 2025 года.Источ��ик фото: NvidiaКак рассказал один из источников Reuters, этот чип будет существенно уступать оригиналу — в частности, получит значительно меньший объём памяти.По словам ещё одного собеседника, покупатели смогут адаптировать модульную конфигурацию, чтобы настраивать производительность под свои задачи.«Урезанный» H20 — это попытка Nvidia сохранить позиции на одном из своих ключевых рынков в условиях усиливающегося давления со стороны Вашингтона, отмечает агентство.Ранее H20 был самым производительным ИИ-чипом Nvidia, разрешённым к поставкам в Китай, но в апреле 2025-го американские власти ужесточили правила: теперь и для его экспорта нужна специальная лицензия.Китай обеспечил Nvidia $17 млрд выручки — 13% от общего объёма продаж за прошлый финансовый год, (завершился 26 января 2025 года).США запретили экспорт высокопроизводительных процессоров Nvidia в Китай в 2022 году, в 2024-м санкции ужесточили.Евгения ЕвсееваДеньги3 марWSJ: китайцы закупают процессоры Nvidia для обучения ИИ в обход санкций — через третьи страны #новости