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Артур Томилко
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Дональд Трамп анонсировал указ, который снизит цены на лекарства в США — и «увеличит во всех остальных странах»

Чтобы «восстановить справедливость» в отношении американских потребителей.

Фото AFP
Фото AFP
  • Президент США сообщил в своей соцсети Truth Social, что 12 мая 2025 года собирается подписать указ, который приведёт снижению цен на лекарства в США. Какие меры будет вводить документ, пока не ясно.
  • По словам Трампа, в результате цены на американском рынке «почти немедленно» опустятся на 30-80%, в том числе на рецептурные препараты. Решение он объяснил тем, что лекарства в США в течение многих лет «стоили намного дороже, чем в любой другой стране».

Фармацевтические компании годами говорили, что это [высокая цена] связано с расходами на исследования и разработку, которые по непонятной причине полностью ложатся исключительно на плечи «лохов» из Америки.

Дональд Трамп, президент США
  • Указ позволит «восстановить справедливость» в отношении американских потребителей. Одновременно с этим цены на лекарства во всём мире вырастут, чтобы «уравнять ситуацию», отметил Трамп.

#новости

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