Стимулировать проведение IPO и снизить НДС для ресторанов: что обсуждали на встрече «Деловой России» с Владимиром Путиным

И о чём просили. Президент России встретился с представителями организации «Деловая Россия» 13 мая 2025 года. Основной темой обсуждения стало «обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации», пишет РБК.В начале мероприятия обсудили перспективу возвращения на российский рынок ушедших с него иностранных компаний. По мнению Путина, «надо пускать» их обратно, если в этом нуждается рынок, а российские компании не могут производить что-либо самостоятельно. Но если стране это невыгодно — нужно найти «тысячу причин» для отказа.Поддержка IPOРуководитель производителя ИТ-оборудования «Аквариус» Алексей Калинин попросил упростить выход высокотехнологичных компаний на фондовый рынок. По его словам, компенсация проведения IPO касается лишь малого бизнеса, когда как размещение на бирже актуально для крупных быстрорастущих компаний.Калинин рассказал о возможных мерах поддержки: преобразовать реестр малых технологических компаний в реестр высокотехнологичных компаний, ввести льготы по НДФЛ для инвесторов, покупающих акции при IPO или SPO, а также поручить ЦБ создать инструменты по стимулированию профессиональных инвесторов.ОбщепитОснователь сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров предложил снизить до 3% НДС без права налогового вычета для участников рынка общественного питания. Он отметил, что предприятия отрасли, не попадающие под условия освобождения от уплаты НДС, действующего с 2022 года, платят налог по общей ставке 20%, но имеют право вычета, в результате чего налог снижается до 3-4%.Он также предложил разделить НДС на две части: 2% — в федеральный бюджет и 1% — в муниципальный. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство готово обсуждать ставку НДС в общепите на уровне 3-4%, чтобы избежать дробления бизнеса. По его словам, Минфин также договорился о повышении порога неуплаты НДС с 2 млрд до 3 млрд рублей.НалогиПрезидент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов предложил рассмотреть возможность одновременного применения федерального и регионального инвестиционных вычетов. Снятие действующего ограничения важно для регионов с активной инвестиционной политикой — федеральная поддержка не должна исключать региональную, считает он.Титов также предложил президенту возобновить пилотный проект по онлайн-торговле вином через «Почту России». Предприниматель указал, что это сильно помогло бы, на что Путин спросил: «Кому?» — и засмеялся.ТорговляСовладелец Hoff Михаил Кучмент попросил проработать дальнейшее снижение порога, при котором торговые компании начинают уплачивать оборотный НДС, и постепенную отмену режима упрощённой системы налогообложения в торговле. При этом нужно сохранить льготы для производственных компаний, сферы услуг и несетевых магазинов, где они работают как «точки роста».По его мнению, действующими мерами поддержки пользуются недобросовестные компании, которые не уплачивают НДС, применяя практики дробления бизнеса, в особенности в онлайн-торговле.Предприниматели также попросили проработать вопрос привлечения самозанятых и ИП как наёмных сотрудников. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство обсуждает эту проблему с Минфином и ФНС.#новости