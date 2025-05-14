Бизнес предложил условия возвращения зарубежных компаний в Россию

Среди них — ограничения вывода дивидендов и продажи активов, планы инвестиционной активности.Их разработали Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет Forbes со ссылкой на РБК. Торгово-промышленная палата (ТПП) и союз предпринимателей «Деловая Россия» предложили ввести также «инвестиционный взнос» для зарубежных компаний или компенсации ими расходов российских потребителей.Предложения РСПП разбили на четыре блока. Первый касается контроля со стороны российских резидентов: у них должен быть контрольный (более 50%) или блокирующий (более 25%) пакет акций. При возвращении зарубежных компаний предлагается отменить параллельный импорт.Второй блок касается «добросовестного поведения» компаний, покинувших российский рынок: они не должны были блокировать поставки, вывозить или уничтожать оборудование, иметь долги, нарушать соцгарантии при увольнении сотрудников.Третий блок — ограничения на продажу активов и компенсации. Требуется также зафиксировать запрет на продажу активов, полученных по опционам, в течение определённого срока, предусмотреть компенсацию ущерба и рисков, связанных с возможным прекращением сотрудничества, урегулировать преемственность долгов и временно ограничить вывод дивидендов.В-четвёртых, компании должны предоставить пятилетний инвестиционный план с созданием рабочих мест, внедрением экологичных технологий и высоким уровнем локализации. Контроль за выполнением условий предлагается выстроить по аналогии со специнвестконтрактами (СПИК).В РСПП считают, что требования должны касаться не всех иностранных компаний и учитывать уровень развития российских производителей в соответствующих отраслях с возможностью регулировать степень ограничений.По поручению президента правительство должно разработать условия возвращения зарубежного бизнеса в Россию до 15 мая 2025 года.Карина ПардаеваДеньги10 апрВласти России прорабатывают условия возвращения иностранных компаний — местный бизнес сможет оценить риски от их повторного выхода на рынок Среди возможных требований — локализация производства, отсутствие долгов по обязательным платежам.#новости