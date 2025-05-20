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Карина Пардаева
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ЕС ввёл санкции против главы «КамАЗа» Сергея Когогина, «Сургутнефтегаза», разработчика беспилотников «Беспилотные системы» и других

Всего в 17-й пакет санкций включили 189 судов «теневого флота», 75 физлиц и юрлиц.

  • Евросоюз опубликовал обновлённый санкционный список. В него попали разработчик и производитель беспилотников «Беспилотные системы», глава «КамАЗа» Сергей Когогин, станкостроительный холдинг «Стан» и другие.
  • Новый пакет санкций утвердила также Великобритания. Всего санкционный список расширили на 62 структуры и 20 физлиц.
  • В пресс-службе страховой компании ВСК сообщили РБК, что «не ожидают какого-либо значимого влияния на операционную деятельность в связи с попаданием в очередной санкционный пакет ЕС».
  • Глава МИД Эстонии сообщил, что Брюссель начал работу над 18-м пакетом санкций.

#новости

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