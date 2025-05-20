ЕС ввёл санкции против главы «КамАЗа» Сергея Когогина, «Сургутнефтегаза», разработчика беспилотников «Беспилотные системы» и других

Всего в 17-й пакет санкций включили 189 судов «теневого флота», 75 физлиц и юрлиц.Евросоюз опубликовал обновлённый санкционный список. В него попали разработчик и производитель беспилотников «Беспилотные системы», глава «КамАЗа» Сергей Когогин, станкостроительный холдинг «Стан» и другие.Новый пакет санкций утвердила также Великобритания. Всего санкционный список расширили на 62 структуры и 20 физлиц.В пресс-службе страховой компании ВСК сообщили РБК, что «не ожидают какого-либо значимого влияния на операционную деятельность в связи с попаданием в очередной санкционный пакет ЕС».Глава МИД Эстонии сообщил, что Брюссель начал работу над 18-м пакетом санкций.#новости