Bank of Georgia ограничил клиентам-россиянам покупки в люксовых магазинах дороже €300

Ограничения будут работать не только в Грузии, но и по всему миру.Это не просто инициатива банка, а требования регулятора, сообщил РБК представитель кредитной организации. Он добавил, что ограничения ввели с 21 мая 2025 года в отношении клиентов, живущих в России, передаёт Forbes.В некоторых зарубежных магазинах при оплате картами Bank of Georgia на сумму, превышающую 300 евро, долларов или фунтов стерлингов, «возможность оплаты будет ограничена», говорится в рассылке для клиентов. При изменении резидентства нужно будет связаться с банком.Причина ограничений — санкции, запрещающие ввоз в Россию предметов роскоши дороже указанной суммы.Россияне успели столкнуться с трудностями при покупке товаров класса люкс в бутиках Рима, Ниццы или Дубая, однако такие случаи были единичными. Эксперты, опрошенные РБК, отметили, что им неизвестно о других банках, которые начали бы отслеживать платежи россиян в люксовых магазинах.Мнения по поводу возможного распространения этой практики разделились: одни аналитики полагают, что ограничения могут затронуть лишь те банки и страны, которые уже ужесточили требования к клиентам из России, другие считают, что такая практика может стать трендом для финансовых учреждений соседних с Россией государств.#новости