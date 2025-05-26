Некоторые россияне пожаловались на закрытие счетов в одном из крупнейших банков Таиланда Bangkok Bank

Проблема, вероятно, не массовая, точные причины блокировок неизвестны.О блокировке счетов одним из первых без ссылки на источник сообщил Mash. Некоторые клиенты Bangkok Bank подтвердили ТАСС, что банк заблокировал их счета и пригласил посетить офис с документами.Одна из собеседниц агентства рассказала, что открыла карту около полутора лет назад через посредников, когда находилась в стране в рамках безвизового срока. «Предложили прийти лично с банковской книжкой и паспортом в то отделение, где я открывала карту. <…> Предположительно, сейчас счёт должны закрыть, а деньги выдать на руки», — добавила она.При этом у некоторых россиян карты продолжают работать, отмечает издание.Telegram-канал Daily Travel News предполагает, что блокировки могут быть связаны с необходимостью верифицировать привязанную SIM-карту и недавними арестами в банковской сфере.В конце мая 2025 года полиция Таиланда рассказала об аресте нескольких человек, в том числе сотрудников неназванного банка в Паттайе, за помощь злоумышленникам из Китая в открытии банковских счетов. Китайские граждане прибыли в страну по туристическим визам и использовали счета в мошеннических схемах.Генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков в разговоре с ТАСС отметил, что туристы не имеют права открывать счета в местных банках. Для этого нужна догосрочная виза.#новости