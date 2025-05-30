Правительство внесло в Госдуму законопроект о доступе Росфинмониторинга к данным платёжной системы «Мир» и СБП

Мера должна ускорить проведение проверок и сократить нагрузку на банки. Документ предусматривает поправки к закону о противодействии отмыванию денег. В частности, наделяет Росфинмониторинг правом доступа к данным платёжной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП).Порядок взаимодействия сулжбы с НСПК будет определяться «специальным соглашением».В пояснительно записке говорится, что законопроект должен восполнить отсутствующие сведения о переводах денег с использование «Мира» и СБП. Это позволит «существенно ускорить» проведение проверок Росфинмониторингом и снизить нагрузку на банки за счёт снижения числа «веерных» запросов от ведомства.Росфинмониторинг предложил включить НСПК в число субъектов «национальной антиотмывочной системы» весной 2024 года. Служба стремится получать напрямую у оператора данные об операциях, которые пока предоставляют банки.В марте 2025 года Росфинмониторинг и ЦБ предложили ограничить срок действия карт для иностранцев в качестве меры по борьбе с дропами — людьми, которые предоставляют свои карты мошенникам для вывода украденных денег.#новости