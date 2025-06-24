Европейский финтех-стартап Finom основателей «Модульбанка» привлёк €115 млн

Проект развивает цифровой банк для бизнеса.Раунд С возглавила AVP при участии Headline, Cogito Capital , General Catalyst и Northzone, пишет TechCrunch. Оценку стартапа не раскрывают, но она «вдвое» превышает оценку раунда в 2024 году. Цифры тогда также не раскрыли.Finom в 2019 году запустили основатели «Модульбанка» Андрей Петров, Олег Лагута и Яков Новиков, а также инвестор Константин Стискин. Компания делает цифровой банк для бизнеса и работает на европейском рынке.По словам Петрова, один из вариантов использования нового финансирования — стратегические приобретения, которые позволят расширить клиентскую базу или портфель продуктов. Сейчас у сервиса свыше 125 тысяч клиентов.Общая сумма привлечённых с момента запуска инвестиций — $346 млн, уточняет TechCrunch. Предыдущий раунд был в мае 2025 года — тогда Finom привлёк €92,7 млн от структуры General Catalyst.Петров, Стискин, Новиков и Лагута. Источник: Silicon Canals #новости