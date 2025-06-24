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Таня Боброва
Деньги

Европейский финтех-стартап Finom основателей «Модульбанка» привлёк €115 млн

Проект развивает цифровой банк для бизнеса.

  • Раунд С возглавила AVP при участии Headline, Cogito Capital , General Catalyst и Northzone, пишет TechCrunch. Оценку стартапа не раскрывают, но она «вдвое» превышает оценку раунда в 2024 году. Цифры тогда также не раскрыли.
  • Finom в 2019 году запустили основатели «Модульбанка» Андрей Петров, Олег Лагута и Яков Новиков, а также инвестор Константин Стискин. Компания делает цифровой банк для бизнеса и работает на европейском рынке.
  • По словам Петрова, один из вариантов использования нового финансирования — стратегические приобретения, которые позволят расширить клиентскую базу или портфель продуктов. Сейчас у сервиса свыше 125 тысяч клиентов.
  • Общая сумма привлечённых с момента запуска инвестиций — $346 млн, уточняет TechCrunch. Предыдущий раунд был в мае 2025 года — тогда Finom привлёк €92,7 млн от структуры General Catalyst.
Петров, Стискин, Новиков и Лагута. Источник: Silicon Canals 
Петров, Стискин, Новиков и Лагута. Источник: Silicon Canals 

#новости

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