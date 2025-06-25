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Евгения Евсеева
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«Севергрупп» перепродаст бывший завод Bosch в Саратовской области структуре ИТ-компании Softline

Сумма сделки неизвестна.

  • «Севергрупп» подписала соглашение о продаже ООО «Энгельс Электроинструменты» — завода по производству электроинструментов в Саратовской области. Покупатель — ООО «Интернет проекты», пишет РБК.
  • ООО «Интернет проекты» в 2014 году принадлежала Aeid Group. В 2022 году компания перешла Игорю Боровикову, основателю Softline, а затем — вице-президенту по инвестициям Softline Елене Волотовской. Источник издания подтвердил, что завод купила Softline.
  • Завод открыли в Энгельсе в 2008 году. В апреле 2023-го бизнес приобрёл холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. После закрытия сделки юрлица ООО «Роберт Бош Саратов», ООО «Бош Пауэр Тулз» и ООО «Бош Отопительные системы» сменили названия на ООО «Термотехника Энгельс», ООО «Энгельс Электроинструменты» и ООО «Энгельс Свечи зажигания».
  • Осенью 2024-го S8 Capital перепродал бизнес Bosch «Севергрупп». Холдингу перешло 100% контроля над заводами по производству свечей зажигания, электроинструментов и площадкой по производству котлов отопления. Параллельно «Севергрупп» стала владельцем активов шинной ГК «Кордиант», также выкупив их у S8 Capital.
  • Продажа завода в Энгельсе стала «взвешенным решением», принятым в рамках «балансировки промышленного портфеля» «Севергрупп», сообщили в холдинге.
«Севергрупп» перепродаст бывший завод Bosch в Саратовской области структуре ИТ-компании Softline

#новости #bosch

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