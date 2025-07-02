Общества потребителей предложили ЦБ запретить МФО выдачу займов людям, получающим пособия и соцвыплаты

И в целом ужесточить их регулирование. Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) предложила ЦБ ужесточить требования к микрофинансовым организациям (МФО), пишет Forbes. В ЦБ ответили изданию, что рассмотрят обращение.По мнению КонфОП, рынку нужны дополнительные меры из-за роста закредитованности и просрочек заёмщиков МФО, распространения практики оформления микрозаймов под видом банковских кредитов и увеличения количества жалоб на микрофинансистов.Организация предлагает рассмотреть возможность запрета на выдачу «займов до зарплаты» для тех, кто получает соцвыплаты и госпособия, также тем, в чьём бюджете выплаты по кредиту превышают его половину. И запретить выдавать микрозаймы тем, у кого есть просрочка.Кроме того, КонфОП настаивает на запрете рекламы МФО на аудиторию людей с низкими доходами и предлагает сопровождать объявления о выдаче займов предупреждающими надписями. Например: «Кредит может ухудшить ваше финансовое положение» и «Заём может привести к долговой кабале».Также все сайты МФО должны содержать калькулятор, с помощью которого потребитель может посчитать, сколько МФО заработает на нём в случае просрочки платежа. А для самих МФО — увеличить штрафы за навязывание допуслуг.В августе 2024 года ЦБ предложил в ближайшие три года разделить рынок микрофинансирования на три сегмента — это компании предпринимательского и целевого финансирования, а также микрофинансовые компании. Все эти организации смогут выдавать деньги на предпринимательские цели без ограничений по сумме.#новости #микрозаймы