Герман Греф: «Много признаков, что экономика стала тормозить. Ключевая ставка — один из факторов»

Сейчас ЦБ нужно взвешенно принимать решения, считает он. «Эксперты» видят много признаков того, что экономика уже начала «резко тормозить», заявил на Финансовом конгрессе ЦБ глава «Сбера» Герман Греф. Об этом пишет РБК.Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые наши товары экспортные. И у нас явно перегрет рынок труда, безработица 2,3% — это вызов для экономики в целом.Герман Греф, глава «Сбера»По его словам, экономику тормозит «целый набор факторов», среди которых «самый ключевой» — высокий уровень ключевой ставки ЦБ. Сейчас она составляет 20% годовых.И, конечно, я думаю, что это все понимают, и Центральный банк это хорошо понимает, что сейчас пришло время выровнять ситуацию. Очень важно не передержать высокие реальные ставки.Герман Греф, глава «Сбера»По его словам, «именно сейчас» настал момент, когда ЦБ нужно «очень взвешенно и опираясь на цифры принимать выверенные решения».Полина ЛааксоДеньги30 июняГерман Греф: «2026 год будет не самым простым. Первая его половина уже сейчас видна» Таким он будет и для банков, и для всего российского бизнеса в целом, считает глава «Сбера».#новости #сбер