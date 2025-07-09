Meta* вложила $3,5 млрд в производителя очков Ray-Ban — Bloomberg

Компании уже несколько лет в партнёрстве выпускают «умные» очки. По словам источников Bloomberg, Meta* получила в обмен на ивестиции около 3% акций EssilorLuxottica. В будущем компания может вложить в производителя очков ещё больше денег и увеличить долю до 5%.О планах Meta* приобрести 5% EssilorLuxottica в июле 2024 года сообщали FT и WSJ. Источники Bloomberg говорили о намерении купить 3%.Инвестиции должны «укрепить» партнёрство между компаниями, пишет издание. Кроме того, сделка соответствует планам главы Meta* Марка Цукерберга по развитию ИИ, часть которых — «умные» очки.Источник: Ray-BanEssilorLuxottica — французская фирма, один из крупнейших в мире производителей очков. Ей принадлежит больше 150 брендов, среди них — Ray-Ban и Oakley. Также она владеет лицензиями на производство очков под брендами Jimmy Choo, Swarovski, Dolce & Gabbana и другими.Компании уже несколько лет сотрудничают: в 2021 году Meta* и Ray-Ban выпустили свои первые «умные» очки, а в 2023-м — их обновлённую версию. В 2025-м — «умные» очки Oakley, «созданные для спортсменов».*Meta, которой принадлежат Facebook, WhatsApp и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.#новости #rayban