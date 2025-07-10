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Артур Томилко
Деньги

Сбой СБП: пользователи разных банков пожаловались на проблемы с переводами и платежами

В НСПК это объясняют «инцидентом на стороне провайдера».

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • По данным Downdetector.su, проблемы в работе Системы быстрых платежей (СБП) начались около 15:45 мск 10 июля 2025 года. На 16:15 мск число жалоб превысило 1200.
  • Пользователи разных банков сообщают, что не могут перевести деньги и произвести оплату. Некоторые указывают, что не работает сайт и мобильное приложение СБП.
  • При переходе в радел платежей в приложении «Т-Банка» также появляется предупреждение, что платежи и переводы «могут не работать». Похожее сообщение показывает «Яндекс Банк».
  • В НСПК (оператор СБП) сообщили, что фиксируют «увеличение времени обработки операций по СБП». Проблемы объясняют «инцидентом на стороне провайдера». Какого — не уточняют.

#новости #сбп #сбои

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