Сбой СБП: пользователи разных банков пожаловались на проблемы с переводами и платежами

В НСПК это объясняют «инцидентом на стороне провайдера». Скриншот vc.ruПо данным Downdetector.su, проблемы в работе Системы быстрых платежей (СБП) начались около 15:45 мск 10 июля 2025 года. На 16:15 мск число жалоб превысило 1200.Пользователи разных банков сообщают, что не могут перевести деньги и произвести оплату. Некоторые указывают, что не работает сайт и мобильное приложение СБП.При переходе в радел платежей в приложении «Т-Банка» также появляется предупреждение, что платежи и переводы «могут не работать». Похожее сообщение показывает «Яндекс Банк».В НСПК (оператор СБП) сообщили, что фиксируют «увеличение времени обработки операций по СБП». Проблемы объясняют «инцидентом на стороне провайдера». Какого — не уточняют.#новости #сбп #сбои