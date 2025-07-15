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Таня Боброва
Деньги

Госдума продлила эксперимент по исламскому банкингу до сентября 2028 года

В нём участвуют четыре региона: Дагестан, Чечня, Башкортостан и Татарстан.

  • Документ приняли во втором и сразу третьем, окончательном чтении, пишет «РИА Новости». Эксперимент, который начался 1 сентября 2023 года и должен был завершиться 1 сентября 2025-го, продлили на три года.
  • Законопроект также расширил список сделок с партнёрским финансированием. Теперь можно будет проводить операции взаимного страхования имущественных интересов, открывать банковские счета физ- и юрлицам, переводить деньги по их поручению.
  • Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что развитие партнёрского финансирования в России «поможет расширить международное экономическое сотрудничество и привлечь дополнительные инвестиции из исламских государств».
  • Исламский банкинг — это способ ведения банковского дела, основанный на принципах шариата. Например, в нём запрещена выплата процентов, а также сделки с условиями неопределённости — гарар. Под это определение подходят, в частности, опционы. Также запрещено финансирование игорного бизнеса, алкоголя, табака и некоторых других сфер.
  • На июль 2025 года в реестре участников пилота по партнёрскому финансированию, который ведёт ЦБ, указано больше 30 участников.

#новости #исламскийбанкинг

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