«Яндекс» купил 50% компании в сфере информационной безопасности SolidSoft

Вместе с Yandex B2B создадут предприятие для разработки решений в области кибербезопасности.Например, инструменты, позволяющие бизнесу защищать свои приложения от атак, пишут компании. Сумма сделки не раскрывается, пишет РБК.Yandex B2B Tech — бизнес-группа, объединяющая технологии и инструменты в сегменте b2b, в том числе облачные продукты компании — Yandex Cloud и «Яндекс 360». Сделка позволит усилить направление информационной безопасности в Yandex Cloud, отмечают в «Яндексе». «Яндекс» также получит опцион на увеличение доли в будущем. Руководить совместным предприятием будут основатели SolidSoft. При этом компания продолжит развивать собственные продукты, а действующие соглашения SolidSoft с клиентами и партнёрами останутся в силе.SolidSoft — один из крупнейших российских разработчиков межсетевых экранов для защиты веб-приложений, отмечает РБК. Его решения использует и «Яндекс». По данным Rusprofile, выручка «Солидсофт» в 2024 году составила 903 млн рублей (+46%), чистая прибыль — 635 млн рублей (+68%).#новости #яндекс