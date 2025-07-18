ЕС ввёл санкции против ещё 22 российских банков, запретил любые операции с РФПИ и все транзакции с Беларусью

А также снизил потолок цен на российскую нефть и включил в санкционные списки 14 физлиц и 41 юрлицо. Совет ЕС опубликовал пресс-релиз, в котором раскрыл детали 18 пакета санкций против России. Представитель Еврокомиссии назвал принятые меры «одними из самых жёстких».В частности, Евросоюз ввёл «полный запрет» на транзакции в отношении 22 российских банков (их названия не приводятся). До этого санкции действовали в отношении 23 кредитных организаций.Кроме того, «полный запрет» на транзакции ввели в отношении Беларуси. Ещё одна мера предполагает эмбарго на импорт белорусского оружия в ЕС.Совет ЕС запретил любые операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а также его субфондами и дочерними компаниями. Прорабатывается распространение запрета на компании, в которые инвестировал РФПИ, и организации, которые предоставляют услуги фонду. Четыре из них уже включены в санкционный список, отмечается в релизе.Всего в список включили 14 физлиц и 41 юрлицо. Их имена не приводятся. В ЕС уточнили, что под санкции попали три китайские компании.Новый пакет санкций среди прочего предусматривает снижение потолка цен на российскую нефть — с $60 до $47,6 за баррель, а также запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти. Ограничения не распространяются на Канаду, Норвегию, Швейцарию, Великобританию и США.В числе других ограничений — запрет на операции с «Северным потоком» и «Северным потоком — 2», в том числе на поставку товаров или услуг.#новости #санкции