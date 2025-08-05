«Тогда будет справедливость»: спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах ввести дифференцированную ставку по ипотеке в разных регионах

Президент нас поддержал. <...> Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерна средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость