«Тогда будет справедливость»: спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах ввести дифференцированную ставку по ипотеке в разных регионах

Она должна быть соразмерна местным зарплатам, считает депутат.Скриншот из видео в Telegram-канале «Володин Саратов» Об этом он сообщил в ходе встречи с жителями Саратова (Володин — депутат от Саратовской области). По его словам, введение дифференцированной ипотечной ставки уже обсуждают в правительстве.Президент нас поддержал. <...> Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерна средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливостьВячеслав Володин, спикер ГосдумыОн пояснил, что зарплата в Москве в 2,5 раза выше, чем в Саратове, а «ставка по ипотеке одинаковая».Как может работать механизм дифференцированной ипотечной ставки, он не объяснил.Евгения ЕвсееваДеньги29 июляГерман Греф пожаловался Владимиру Путину на убыточность ипотечного кредитования Но выдавать ипотеку банки продолжат.#новости #ипотека