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Артур Томилко
Деньги

«Тогда будет справедливость»: спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах ввести дифференцированную ставку по ипотеке в разных регионах

Она должна быть соразмерна местным зарплатам, считает депутат.

Скриншот из видео в Telegram-канале «Володин Саратов» 
Скриншот из видео в Telegram-канале «Володин Саратов» 
  • Об этом он сообщил в ходе встречи с жителями Саратова (Володин — депутат от Саратовской области). По его словам, введение дифференцированной ипотечной ставки уже обсуждают в правительстве.

Президент нас поддержал. <...> Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерна средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость

Вячеслав Володин, спикер Госдумы
  • Он пояснил, что зарплата в Москве в 2,5 раза выше, чем в Саратове, а «ставка по ипотеке одинаковая».
  • Как может работать механизм дифференцированной ипотечной ставки, он не объяснил.
Евгения Евсеева
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Но выдавать ипотеку банки продолжат.

Источник: пресс-служба Кремля

#новости #ипотека

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