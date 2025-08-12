«Ozon Банк» начал тестировать собственные платёжные терминалы

Полноценный запуск планируют провести осенью 2025 года.Терминалы «Ozon Банка» уже тестируют «несколько десятков юрлиц», рассказал «Ведомостям» глава Ozon Fintech Ваэ Овасапян. Компания разработала для терминалов собственное ПО. Они позволяют принимать безналичную оплату в розничных точках с помощью банковских карт или по QR-коду, пояснил Овасапян.На рынке торгового эквайринга есть несколько крупных игроков, в том числе «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк» и «Т-Банк», отмечают «Ведомости». Общее число платёжных терминалов в России на конец первого квартала 2025 года составляло 4,9 млн штук.В «Ozon Банке» рассчитывают заинтересовать клиентов «уникальными торговыми предложениями», но какими именно, не уточняют.Возможность «подвигать» рынок эквайринга у «Ozon Банка» есть, говорят опрошенные газетой эксперты. Компания попытается привязать к себе продавцов одноимённого маркетплейса и предложить им комплексные банковские услуги, прежде всего кредитование. «Ozon Банк» всё активнее движется в сторону универсального розничного банка, добавляют они. А собственные терминалы среди прочего добавляют возможности для продвижения и повышают узнаваемость бренда. Полина ЛааксоДеньги30 июля«Ozon Банк» начал устанавливать собственные банкоматы, так как части клиентов «нужен офлайн-контакт» О планах развернуть пилотную сеть компания говорила в конце 2024 года.#новости #ozonбанк