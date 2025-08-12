Популярное
«Ozon Банк» начал тестировать собственные платёжные терминалы

Полноценный запуск планируют провести осенью 2025 года.

  • Терминалы «Ozon Банка» уже тестируют «несколько десятков юрлиц», рассказал «Ведомостям» глава Ozon Fintech Ваэ Овасапян. Компания разработала для терминалов собственное ПО. Они позволяют принимать безналичную оплату в розничных точках с помощью банковских карт или по QR-коду, пояснил Овасапян.
  • На рынке торгового эквайринга есть несколько крупных игроков, в том числе «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк» и «Т-Банк», отмечают «Ведомости». Общее число платёжных терминалов в России на конец первого квартала 2025 года составляло 4,9 млн штук.
  • В «Ozon Банке» рассчитывают заинтересовать клиентов «уникальными торговыми предложениями», но какими именно, не уточняют.
  • Возможность «подвигать» рынок эквайринга у «Ozon Банка» есть, говорят опрошенные газетой эксперты. Компания попытается привязать к себе продавцов одноимённого маркетплейса и предложить им комплексные банковские услуги, прежде всего кредитование.
  • «Ozon Банк» всё активнее движется в сторону универсального розничного банка, добавляют они. А собственные терминалы среди прочего добавляют возможности для продвижения и повышают узнаваемость бренда.
«Ozon Банк» начал устанавливать собственные банкоматы, так как части клиентов «нужен офлайн-контакт»

О планах развернуть пилотную сеть компания говорила в конце 2024 года.

