Россияне сняли 200 млрд рублей наличными в июне-июле 2025 года на фоне отключений интернета

Это выше значений 2024 года. Показатель приводит ЦБ в аналитическом комментарии о денежно-кредитных условиях за июль 2025 года. По данным регулятора, объём наличных денег в обращении в июне-июле вырос на 200 млрд рублей и составил 1,2 трлн рублей.Такой уровень превышает показатели 2024 года, следует из данных ЦБ. Например, в июне объём наличных в обращении снижался на 43 млрд рублей, а в июле рос на 124 млрд рублей.Текущая динамика может быть связана со стремлением граждан и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчётов во время отключений интернета, полагают в Центробанке.Помимо этого, на спрос могут влиять новые меры по отслеживанию платежей. С сентября 2025 года банки смогут вводить ограничения на снятие наличных через банкоматы при подозрении на мошеннические действия. А Росфинмониторинг получит право блокировать карты и счета на 10-30 дней из-за «подозрительных операций».#новости #цб