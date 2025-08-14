Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Владелец ювелирной сети Sokolov продал компанию частному инвестору

Сумма сделки неизвестна, эксперты оценивают её в 30-40 млрд рублей.

Источник: Sokolov
  • Сын основателей Sokolov Артём Соколов продал компанию частному инвестору Антону Паку, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
  • В Sokolov подтвердили смену владельца: компания объявила о продаже 100% акций АО «Ювелит», АО «Лакса Трейдинг» и их дочерних компаний ООО «СВ Ритейл» и АО «Кварт» акционерному обществу «Аурум Бокс», принадлежащему Паку.
  • В сделку вошли все юрлица и товарные знаки холдинга, а также заводы, розничная сеть, бизнес оптовых продаж и другие направления.
  • Соколов полностью выйдет из бизнеса и сфокусируется на «венчурных инвестициях и высокотехнологичных проектах». Компания продолжит работу «в рамках действующей стратегии» и с текущей управленческой командой.
  • В «Infoline-Аналитике» сообщили Forbes, что оценивают возможную сумму сделки от 30 млрд до 40 млрд рублей — поскольку сеть Sokolov «находится в хорошей финансовой форме».

#новости #sokolov

