Владелец ювелирной сети Sokolov продал компанию частному инвестору

Сумма сделки неизвестна, эксперты оценивают её в 30-40 млрд рублей.Источник: SokolovСын основателей Sokolov Артём Соколов продал компанию частному инвестору Антону Паку, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.В Sokolov подтвердили смену владельца: компания объявила о продаже 100% акций АО «Ювелит», АО «Лакса Трейдинг» и их дочерних компаний ООО «СВ Ритейл» и АО «Кварт» акционерному обществу «Аурум Бокс», принадлежащему Паку.В сделку вошли все юрлица и товарные знаки холдинга, а также заводы, розничная сеть, бизнес оптовых продаж и другие направления.Соколов полностью выйдет из бизнеса и сфокусируется на «венчурных инвестициях и высокотехнологичных проектах». Компания продолжит работу «в рамках действующей стратегии» и с текущей управленческой командой.В «Infoline-Аналитике» сообщили Forbes, что оценивают возможную сумму сделки от 30 млрд до 40 млрд рублей — поскольку сеть Sokolov «находится в хорошей финансовой форме».#новости #sokolov